Kompletny niewypał w Legii powalczy teraz o Premier League? Zgłosił się słynny klub

Jak donosi Connor Southwell z „The Pink’un”, 27-letni golkiper jest o krok od podpisania kontraktu z Norwich City. Przenosiny do klubu z Championship mają być transferem definitywnym. Kwota transakcji wyniesie około 2,3 miliona euro, a dodatkowe bonusy mogą jeszcze podnieść wartość porozumienia między klubami.

ZOBACZ TEŻ: Sławomir Peszko ostro i w swoim stylu: „Nie warto walczyć z Lewandowskim”. A kto powinien być selekcjonerem? [ROZMOWA SE]

Kovacević po raz pierwszy pojawił się na polskich boiskach w czerwcu 2021 roku. Sprowadzony z FK Sarajevo przez Raków Częstochowa szybko zyskał miano jednego z najlepszych bramkarzy w Ekstraklasie. W barwach "Medalików" imponował formą, szczególnie w rozgrywkach europejskich, co przyciągnęło uwagę zachodnich skautów. Latem 2023 roku zasilił szeregi Sportingu Lizbona.

Początek przygody w Portugalii zapowiadał się obiecująco – Kovacević wystąpił w czterech pierwszych spotkaniach ligowych. Niestety, po kontuzji kostki stracił miejsce w składzie i nie zdołał już odzyskać zaufania sztabu szkoleniowego. Łącznie zanotował jedynie kilka występów w lidze i krajowych pucharach.

ZOBACZ TEŻ: Legendarny kadrowicz uderzył w PZPN. "Sytuacja jest żenująca, ale widać taka jest dziś nasza piłka"

W nadziei na odbudowanie formy bramkarz trafił na wypożyczenie do Legii Warszawa, ale niespodziewanie zawiódł. Początkowo stawiano na niego w meczach Ekstraklasy i Ligi Konferencji, jednak w dalszej części sezonu przegrał rywalizację z Kacprem Tobiaszem. Jego pobyt w stolicy okazał się rozczarowujący.

Transfer do Norwich City może więc okazać się dla Kovacevicia nowym otwarciem. Klub z Carrow Road zakończył poprzedni sezon Championship na 13. miejscu i buduje skład z myślą o walce o awans. Co ciekawe, w drużynie "Kanarków" Kovacević spotka znajomą twarz – Ante Crnac, były kolega z Rakowa, dołączył do Norwich latem zeszłego roku.

ZOBACZ TEŻ: Kto zastąpi Probierza? Zapytaliśmy legendę polskiej piłki, rada dla Kuleszy jest prosta