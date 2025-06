Ewa Pajor będzie gwiazdą EURO? Wyzwanie przed kapitanką reprezentacji Polski

Spis treści

Historyczny sukces reprezentacji Polski kobiet

Dla polskiej drużyny to będzie pierwszy w historii start w finałach. Wkład w ten sukces miała Pajor. Najpierw w pófinale trafiała z Rumunkami. A potem to właśnie jej gol w rewanżowym finale barażu z Austriaczkami zadecydował o awansie naszej drużyny na EURO. Teraz smaczku dodaje to, że przed dwunastoma laty Pajor w Szwajcarii sięgnęła po mistrzostwo Europy do lat 17.

Pajor błyszczała w barwach Barcelony w Hiszpanii

W minionym sezonie Pajor błyszczała także w barwach Barcelony, z którą sięgnęła po tytuł, zdobyła Puchar Hiszpanii, została królową strzelczyń ligi hiszpańskiej i dotarła do finału Ligi Mistrzów. Niedosytem dla piłkarki jest brak triumfu w Champions League.

Mocne rywalki na mistrzostwach Europy

Do turnieju Polska przygotowywała się podczas zgrupowania w Arłamowie. Do Szwajcarii nasze piłkarki wyjadą 30 czerwca. Los nie był dla nich łaskawy, bo trafiły do silnej grupy. Na początek (4 lipca) zmierzą się w Sankt Gallen z Niemkami. Następnymi rywalkami będą Szwedki (8 lipca). Na koniec fazy grupowej Biało-czerwone zmierzą się z Dunkami (12 lipca). Dwa ostatnie spotkanie odbędą się w Lucernie. Na co liczy liderka polskiej drużyny?

- Może zaprocentować doświadczenie, które zebrałam przez lata. Pomoże mi oraz zespołowi zaprezentować życiową formę w mistrzostwach Europy - wyznała najlepsza polska piłkarka.

Ostatni test z Ukrainkami na Podkarpaciu

Selekcjonerka polskiej kadry Nina Patalon musiała dokonać jednej roszady w zespole. Na turniej nie pojedzie Martyna Brodzik z Pogoni Szczecin, która ma problemy ze zdrowiem. W jej miejsce nominację otrzymała Małgorzata Mesjasz z Milanu. 27 czerwca w Mielcu formę naszych piłkarek sprawdzą Ukrainki. To będzie ostatni test przed finałami.

Ewa Pajor (27 l.) ma za sobą wyśmienity sezon w Barcelonie. Jednak teraz przed kapitanką reprezentacji Polski kolejne wyzwanie: udział w mistrzostwach Europy, które 2 lipca wystartują w Szwajcarii. Czy najlepsza polska piłkarska błyśnie podczas finałów i potwierdzi klasę podczas turnieju?

