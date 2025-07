Decyzja o wyborze nowego selekcjonera reprezentacji Polski w końcu zapadła. Kadrę narodową poprowadzi Jan Urban, doświadczony szkoleniowiec znany z pracy w wielu klubach Ekstraklasy. Jego nazwisko od dłuższego czasu pojawiało się w gronie faworytów do objęcia tej prestiżowej funkcji. Wybór ten skomentował Bartosz Bosacki, były obrońca polskiej drużyny.

Zdaniem dwukrotnego strzelca gola na Mistrzostwach Świata w 2006 roku, Jan Urban to doskonały kandydat do prowadzenia biało-czerwonych. Bosacki podkreśla przede wszystkim umiejętności interpersonalne nowego trenera, które mogą okazać się kluczowe w budowaniu atmosfery w szatni.

- Z tych wszystkich nazwisk, które gdzieś krążyły, to trener Urban był jednym z moich głównych kandydatów - przyznał Bartosz Bosacki, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP). - Myślę, że potrafi rozmawiać z ludźmi, poradził sobie z Łukaszem Podolskim. Urban musi się dogadać przede wszystkim z zawodnikami, którzy mają być trzonem tej drużyny - dodał były obrońca.

Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Decyzja ta spotkała się z pozytywnym odbiorem w środowisku piłkarskim. Głos w sprawie zabrał Bartosz Bosacki, były obrońca i bohater mundialu w 2006 roku, który wskazuje na kluczowe atuty Urbana i jasno określa, jaką rolę w nowej kadrze powinien odgrywać Robert Lewandowski.

Poradził sobie z Lukasem Podolskim

Doświadczenie Urbana w pracy z zawodnikami o silnych osobowościach, jak wspomniany Podolski w Górniku Zabrze, jest postrzegane jako jego wielki atut. Zbudowanie dobrej relacji z liderami kadry będzie jednym z pierwszych i najważniejszych zadań nowego selekcjonera.

W kontekście budowy nowego zespołu narodowego nieustannie powraca temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Zdaniem Bosackiego jego obecność w drużynie jest absolutnie niezbędna. Nie chodzi tylko o jego fenomenalne umiejętności na boisku.

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego w kadrze?

- Chciałbym mieć takiego zawodnika w szatni jak Robert Lewandowski - jednoznacznie stwierdził Bosacki w rozmowie z PAP. - Nie chodzi tu tylko o umiejętności piłkarskie, ale też ważne będzie doświadczenie Roberta i to, co on może przekazać młodym piłkarzom, którzy będą wchodzić do reprezentacji - wyjaśnił.

