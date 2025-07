i Autor: AP Photo/Mark J. Terrill

Ogromna strata

Wstrząsające wieści napłynęły z Norwegii. Tragiczna śmierć medalisty olimpijskiego. Nie żyje Audun Groenvold

W środę została przekazana wstrząsająca informacja dotycząca śmierci medalisty olimpijskiego z Vancouver. Audun Groenvold to znany narciarz alpejski i scicrossowy. Norweg został trafiony piorunem w trakcie wycieczki do domku letniskowego. Mimo reakcji służb medycznych i transportu helikopterem do szpitala, lekarzom nie udało się uratować życia Groenvoldowi. Brązowy medalista olimpijski miał zaledwie 49 lat.