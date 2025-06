Fatalne wieści dla kibiców skoków w Zakopanem! Klamka zapadła

To tu rozegrał się koszmar Justyny Kowalczyk. Pokazała zdjęcie, rozdzierające wspomnienie

Cykl Letniego Grand Prix 2025 w skokach narciarskich rozpocznie się 9 sierpnia w Courchevel. Tydzień później przeniesie się do Wisły, ale o rywalizacji skoczków w Polsce już zrobiło się głośno. W poniedziałek (23 czerwca) oficjalnie ogłoszono, że najbliższy Puchar Świata w Zakopanem zostanie skrócony! W przeciwieństwie do poprzednich lat rywalizacja na Wielkiej Krokwi odbędzie się wyłącznie w sobotę i niedzielę, bez piątku.

- Tuż po Turnieju Czterech Skoczni mamy konkursy w Zakopanem. Dużą zmianą będzie program zawodów obejmujący tylko sobotę i niedzielę. Tym samym reprezentacje przeniosą swój przyjazd z czwartku na piątek. Chcemy dać zespołom dodatkowy dzień odpoczynku po Turnieju Czterech Skoczni - przekazał portalowi Skijumping.pl dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile.

To całkowicie zmienia organizację ewentualnego weekendu ze skokami w Zakopanem, co może stanowić cios dla sektora usług w polskiej stolicy Tatr. Przypomnijmy, że w najbliższym sezonie karuzela PŚ zawita do "biało-czerwonej krainy czarów" w dniach 10-11 stycznia. Najprawdopodobniej w sobotę odbędą się oficjalne treningi i konkurs drużynowy, a w niedzielę kwalifikacje oraz konkurs indywidualny wieńczący cały weekend.

Kamil Stoch pożegna się z PŚ w Polsce

Warto podkreślić, że zawody PŚ w Zakopanem mogą być ostatnim startem Kamila Stocha w cyklu najwyższej rangi na polskiej ziemi. Trzykrotny mistrz olimpijski zapowiedział, że po sezonie 2025/26 zakończy karierę.

Co ciekawe, w sezonie 2010/11 na Wielkiej Krokwi od piątku do niedzieli odbyły się aż trzy konkursy indywidualne, a ostatni z nich padł łupem Stocha - po raz pierwszy w karierze. Piętnaście lat później skoczek z Zębu po raz ostatni może stanąć na starcie PŚ w Zakopanem. Do tej pory zgromadził łącznie 39 pucharowych zwycięstw i ma nadzieję, że zimą przekroczy barierę 40 wygranych.

