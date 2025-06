i Autor: Sam, Wikimedia Commons, Creative Commons

wciąż czekamy

Rosjanie i Białorusini wystąpią na igrzyskach w 2026 roku? MKOl wciąż nie podjął decyzji!

Od lutego 2022 roku trwa inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. W wielu dyscyplinach i imprezach międzynarodowych Rosjanie stracili prawo do występów, a w części również Białorusini, których kraj mocno wspiera Federację Rosyjską w działaniach zbrojnych. Część z nich mogła wystąpić na igrzyskach w Paryżu po spełnieniu specjalnych warunków. Co do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie decyzji jeszcze nie podjęto.