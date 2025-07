Jan Urban w takich słowach wypowiedział się o Robercie Lewandowskim! Nowy selekcjoner nie chce do tego dopuścić

Zdecydowane słowa Adama Nawałki w kierunku Jana Urbana. Zwrócił na to uwagę. "Sytuacja jest ekstremalnie trudna"

Tomasz Iwan o reprezentacji Polski: „Urban obejmuje zgliszcza”. Czy Lewandowski wróci do kadry? [ROZMOWA SE]

Ratujmy co się da!

Były kadrowicz tak to widzi

Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Po wielu tygodniach "bezkrólewia" na stanowisku trenera kadry narodowej w końcu została przekazana oficjalna informacja w tej sprawie. Przez długi czas w mediach aż huczało, kto zastąpi Michała Probierza, który zrezygnował z tej funkcji 12 czerwca.

Ogromne wsparcie od Adama Nawałki

Urban był jednym z wielu, którzy zostali przymierzami do tego stanowiska. Mówiło się też głośno o powrotach dwóch byłych selekcjonerów - Jerzego Brzęczka i Adama Nawałki. Mimo podjęcia innej decyzji przez Cezarego Kuleszę 67-latek szczerze pogratulował nowemu trenerowi, a także w pełni popiera jego kandydaturę.

- Sytuacja jest ekstremalnie trudna, dlatego trenerowi Urbanowi i piłkarzom potrzebne jest wsparcie. Przecież wszyscy chcemy oglądać reprezentację na najbliższym mundialu - rzucił były selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

Robert Lewandowski wróci do kadry? Jan Urban nie kryje obaw

Robert Lewandowski w ostatnich dniach kadencji Probierza szczerze odniósł się do ruchów byłego już selekcjonera reprezentacji Polski i podjął ważną decyzję.

- Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie - można przeczytać.

Wszyscy liczą na powrót Lewandowskiego. Urban wytłumaczył, co może się wydarzyć

Na kanale "Łączy nas piłka" pojawił się pierwszy wywiad z Janem Urbanem, gdzie musiało pojawić się pytanie o powrót Lewandowskiego do kadry.

- [...] Z jednej strony za wcześnie, ale wyobraźmy sobie, bo nikt o tym nie mówi, że Robert mówi "ja kończę naprawdę z reprezentacją, chce na koniec mojej kariery skoncentrować się tylko i wyłącznie na klubie" i co? Ja oczywiście z mojej strony zrobię wszystko, aby tak się nie stało i żeby Robert wrócił. Wiem, w jakiej sytuacji jest polska piłka i wiem, że nie możemy sobie na ten moment pozwolić, aby Roberta nie było w tej reprezentacji. Uważam, że byliśmy na wielu turniejach ostatnio i to Robert w dużej mierze pomógł nam awansować na te imprezy. [...] Na pewno będę miał okazję porozmawiać z Robertem i zobaczymy, jak to się wszystko skończy - rzucił Urban.