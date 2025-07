Tyle Cezary Kulesza wydał na swoich selekcjonerów. Podsumowaliśmy kwoty, to są miliony

Wybitny reprezentant Polski tak mówił o Urbanie. Porównał go do legendy!

Od momentu objęcia prezesury Polskiego Związku Piłki Nożnej przez Cezarego Kuleszę w 2021 roku, przez stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski przewinęło się już trzech nominowanych przez niego trenerów. Każdy z nich miał poprowadzić biało-czerwonych do sukcesów, jednak ich kadencje zakończyły się w bardzo różny sposób. Co łączy ich wszystkich? Wysokie pensje wypłacane z budżetu PZPN. Sprawdzamy, ile zarobili Czesław Michniewicz, Fernando Santos i Michał Probierz.

Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz został selekcjonerem reprezentacji Polski w styczniu 2022 roku. Jego głównym zadaniem było wywalczenie awansu na mundial w Katarze, co ostatecznie udało się zrealizować. Biało-czerwoni wyszli też z grupy na mistrzostwach świata – po raz pierwszy od 36 lat – jednak styl gry zespołu i napięcia wokół sztabu szkoleniowego sprawiły, że jego umowa nie została przedłużona. Wizerunek szkoleniowca zepsuła doszczętnie tzw. "Afera premiowa", której – chcąc nie chcąc – był jedną z twarzy. Według dostępnych informacji Michniewicz zarabiał około 200 tys. zł brutto miesięcznie, co w ciągu 11–12 miesięcy pracy dało mu wynagrodzenie na poziomie około 2,2 mln zł.

Fernando Santos

Kiedy w styczniu 2023 ogłoszono, że nowym selekcjonerem zostaje Fernando Santos, nastroje były optymistyczne. Były mistrz Europy z Portugalią miał nadać reprezentacji nową jakość. Bardzo zaimponował dziennikarzom i kibicom pierwszą konferencją prasową. Zamiast świetnej gry polskiej reprezentacji, przyszły rozczarowania: słaba gra, porażki w eliminacjach i zwolnienie po zaledwie 7,5 miesiąca pracy.

Jak ujawniały media, miesięczna pensja Santosa wynosiła około 735 tys. zł brutto, co czyniło go najlepiej opłacanym trenerem w historii polskiej kadry. W sumie za niecałe osiem miesięcy pracy otrzymał ok. 5–5,3 mln zł.

Michał Probierz

Obecnie reprezentację Polski prowadzi Michał Probierz, który przejął drużynę po Santosie we wrześniu 2023 roku.

Probierz miał zarabiać miesięcznie około 200 tys. zł brutto, co daje 2,4 mln zł rocznie. Zrezygnował z pracy z kadrą po przegranym 1:2 meczu el. MŚ z Finlandią. Selekcjonerem kadry był 22 miesiące, co daje ogólną gażę w granicach 4,4 mln zł brutto.

Bilans Kuleszy: 3 selekcjonerów, 12 mln zł wydane

Podsumowując, PZPN pod kierownictwem Cezarego Kuleszy wypłacił (lub wypłaci) trzem selekcjonerom reprezentacji Polski łącznie ponad 12 mln zł brutto...

