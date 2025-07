Wybitny reprezentant Polski tak mówił o Urbanie. Porównał go do legendy!

Wiadomo, kto poprowadzi reprezentację Polski! Ogłosił to... Michał Probierz!

Urban następcą Probierza

Nowe rozdanie w reprezentacji Polski staje się faktem. Ponad półtoraroczna kadencja Michała Probierza zakończyła się w zły sposób - porażką 1:2 z Finlandią w Helsinkach, a ponadto konfliktem z Robertem Lewandowskim, wobec którego napastnikowi odebrana została opaska kapitana. Teraz w miejsce pełne napiętych relacji wejdzie Jan Urban. Pierwszym zadaniem doświadczonego szkoleniowca - jeszcze przed walką o dobre wyniki w meczach - będzie poukładanie relacji wewnątrz drużyny i sprawienie, że zespół zacznie się w pełni dogadywać.

Doskonałe zdanie o rozpoczynającym przygodę na ławce drużyny narodowej szkoleniowcu ma Michał Żewłakow. Wybitny reprezentant Polski porównuje go nawet do absolutnej legendy trenerki...

- To jest dla mnie Carlo Ancelotti. Ja lubię takich jak on, który troszkę wierzy swoim piłkarzom. Urban to jest trener, który ma doświadczenie jako piłkarz ligowy, jako piłkarz reprezentacyjny, jako piłkarz, który funkcjonował w lidze zagranicznej - wyliczał obecny dyrektor sportowy Legii Warszawa w rozmowie z dziennikarzem Tomaszem Ćwiąkałą.

I dodał: - Jako trener potrafi pracować z drużynami, gdzie ma kilku młodych i średni potencjał (...) Szczerze, każdy będzie miał przyjemność, żeby z nim rozmawiać.

Nowy selekcjoner Biało-czerwonych zadebiutuje na ławce trenerskiej kadry we wrześniu. Najpierw Polska zmierzy się w Rotterdamie z Holandią, a następnie na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Finlandią. Rezultat zwłaszcza tego drugiego spotkania jawi się jako kluczowy w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.