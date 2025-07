Tej edycji plażowego PP w Przysusze nie zapomnimy! Plejada gwiazd, genialna siatkówka i znakomita zabawa

Moc Polskich Warzyw Pucharu Polski kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej Przysucha 2025 to turniej, na który kibice i siatkarze czekają szczególnie. Niesamowita atmosfera, zawsze najwyższy poziom sportowy sprawiają, że co roku do niewielkiej miejscowości w mazowieckiem przyjeżdżają tysiące fanów plażowej odmiany siatkówki.

Organizatorzy zawsze dbają również, by oprócz samej siatkówki plażowej na najwyższym poziomie, kibice mogli się doskonale bawić, a przy okazji pomogli potrzebującym. Tradycyjnie w Przysusze odbył się wyjątkowy mecz gwiazd, w którym udział wzięli m.in. lekkoatleci Natalia i Konrad Bukowieccy, siatkarka plażowa Kinga Wojtasik (wcieli się w role sędziów), a także siatkarze halowi Joanna Wołosz, Michał Kubiak, Łukasz Kaczmarek, Dawid Konarski, Łukasz Wiśniewski, Jakub Bucki. Co więcej, trenerami drużyn byli Norbert Huber i Mateusz Bieniek, czyli siatkarscy wicemistrzowie olimpijscy z Paryża. Zabawa była przednia, ale nie zabrakło też licytacji, z których zysk zostanie przekazany na na leczenie chorującego na białaczkę, 8-letniego Nikodema Jonakowskiego.

Najpiękniejsza polska siatkarka w bikini na rajskiej wyspie. Co za widoki!

Gwiazdy na trybunach turnieju siatkówki plażowej

– Z siatkówką plażową nie mam za wiele wspólnego, grałam jedynie za czasów kadetki. Pamiętam nawet Kingę Wojtasik, która zrobiła niesamowitą karierę w plażówce, ale już wtedy był to zupełnie inny poziom. Oczywiście oglądam i kibicuję, ale jeśli gram to jedynie dla zabawy. I właśnie w Przysusze bawiłam się doskonale, a wszystko po to, by pomóc małemu Nikodemowi, a takie połączenia lubię najbardziej – mówi Wołosz, która jest między innymi trzykrotną triumfatorką Ligi Mistrzyń.

Natalia Bukowiecka jest natomiast w trakcie sezonu lekkoatletycznego, ale nie mogła sobie odmówić przyjazdu do Przysuchy. – Nie chciałam złapać kontuzji, dlatego nie grałam, ale wywiązałam się dobrze z roli sędzi – śmieje się Bukowiecka. – To naprawdę świetna inicjatywa, szczególnie że możemy pomóc, i cieszę się, że mogłam wziąć w niej udział. Lubię też sama pograć w siatkówkę i szkoda, że tym razem musiałam odpuścić. Do Przysuchy chętnie jednak wrócę, więc może następnym razem.

Jeśli chodzi o emocje turniejowe, to w niedzielę rozegrano ostatnie mecze z prawej strony drabinki, a następnie rozpoczęła się walka w półfinałach. Wśród pań Marta Łodej /Julia Kielak wygrały po tie-breaku z Małgorzatą Ciężkowską i Urszulą Łunio, a Niemki Linda Bock/Loiusa Lippmann minimalnie uległy Czeszkom Karin Zolnercikova/Valerie Dvorníková (również 1:2). W finale Polki poradziły sobie doskonale i wygrały z Czeszkami w dwóch setach. Trzecie miejsce wśród kobiet zajęły natomiast Bock/Lippman, które uporały się z drugą z biało-czerwonych parą kadrowych (2:0).

– O zwycięstwo nie było łatwo, dziewczyny z Czech grały naprawdę dobrze i wynik cały czas był na styku. Tym bardziej cieszymy się, że wygrałyśmy. Rok temu również grałyśmy w finale, ale uległyśmy znacznie bardziej doświadczonej parze. Jeśli chodzi o organizację, to jest znakomita, a poziom sportowy turnieju w Przysusze coraz wyższy. Świadczy o tym chociażby fakt, że jest coraz więcej par z zagranicy – mówią Kielak i Łodej.

Wśród panów w pierwszym półfinale zmierzyli się ubiegłoroczni zwycięzcy całego turnieju, czyli Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak i wywalczyli sobie szansę na powtórzenie tego wyniku, bowiem pokonali Aleksandra Czachorowskiego i Filipa Lejawę w dwóch setach. W takim samym stosunku Piotr Kantor i Artem Besarab uporali się z Łotyszami Ardis Bedritis/Arturs Rinkevics i również stanęli przed szansą walki o złoto.

W decydującym meczu o zwycięstwie w całym turnieju para Brożyniak/Janiak wygrała z Kantorem i Besarabem 2:0 i zanotowała kolejne już zwycięstwo w turnieju w Przysusze. Brązowe medale zawisły natomiast na szyjach pary Bedritis/Rinkevics, która wygrała z Polakami bez straty seta.

– Jeśli wygrywać to właśnie w Przysusze – śmieje się Brożyniak. – Ludzie tutaj tworzą niesamowitą atmosferę. Cieszę się ze zwycięstwa i szczerze nie wiem, skąd bierze się nasza tak wysoka forma, bo prezentujemy naprawdę znakomitą siatkówkę.

Atrakcje dla całych rodzin

Wracając do atrakcji, przez cały weekend nie brakowało ciekawych aktywności dla całych rodzin. Wszystko za sprawą wyjątkowego „Miasteczka Sportu”, gdzie adepci mieli okazję potrenować pod okiem Wołosz czy Piotra Łukasika. Zadbano również o propagowanie ogólnej aktywności, nie tylko siatkówki, bowiem przygotowano strefę kreatywności, trampolin, kreatywnego malucha, badmintona, a także strefę judo czy boksu. Organizatorzy przygotowali także festiwal baniek mydlanych, deszcz cukierków, festiwal kolorów, bitwę wodną i piana party. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

– Widzimy, że turniej cały czas się rozwija. Jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim z frekwencji, jaką mieliśmy podczas turnieju. Już kilka miesięcy przed nim wielu kibiców pytało, kiedy odbędą się właśnie zawody w Przysusze. Mamy też coraz mocniejsze pary z zagranicy, a cieszymy się, że nasi zawodnicy potrafią ich ograć. Dziękuję również wszystkim gwiazdom, które wzięły udział w naszym charytatywnym meczu, a wszystko po to, by pomóc małemu Nikodemowi. Mam nadzieję, że dołożymy swoją cegiełkę w jego leczenie – podsumowuje Dominik Witczak, jeden z organizatorów turnieju.