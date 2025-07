i Autor: Art Service/Super Express Jan Urban z synem Piotrem Urbanem

Reprezentacja Polski

QUIZ: Czy znasz Jana Urbana? Sprawdź się! O komplet odpowiedzi nie będzie łatwo

Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! To postać doskonale znana fanom piłki nożnej – zarówno jako były napastnik, jak i trener z bogatym doświadczeniem. Więcej nie zdradzamy, bo mamy do was kilka pytań. Sprawdź się w QUIZIE na temat nowego szefa polskiej kadry.