„Legenda »Czerwonych« trenerem polskiej kadry” – ogłosił dziennik „Diario de Navarra”. Gazeta z Nawarry poinformowała w internecie, że PZPN ogłosił w środę nominację Urbana – byłego napastnika i trenera „Czerwonych”, jak określana jest Osasuna – na nowego selekcjonera reprezentacji Polski, a 63-latek podpisał kontrakt z federacją i oficjalnie zaczął piastować tę funkcję. Jednocześnie dziennik cytuje słowa prezesa Cezarego Kuleszy, że ta nominacja „pozwoli reprezentacji w pełni wykorzystać jej potencjał”, a celem biało-czerwonych jest awans do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Cezary Kulesza ocenił wybór Jana Urbana na selekcjonera. Postawił przed nim jasny cel

Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski.

Także inne portale z regionu Navarry zauważyły nominację Urbana, podobnie jak ukazujący się w Katalonii dziennik „Sport”.

Oficjalnie: Jan Urban, nowym szkoleniowcem reprezentacji Polski i Roberta Lewandowskiego. Trener dołącza do drużyny narodowej po kontrowersjach między napastnikiem Barcelony a Michałem Probierzem, który ostatecznie zrezygnował – oto nagłówek znanej hiszpańskiej gazety sportowej.

Legendarny piłkarz: Urban „złapie gwiazdy za uzdę”. Koniec samowolki w reprezentacji!

„Polska ma nowego selekcjonera reprezentacji. Federacja ogłosiła na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych przyjście Jana Urbana” - napisano. Także dziennik „Mundo Deportivo” informuje o wyborze prezesa Kuleszy. "Legenda Osasuny nowym trenerem Lewandowskiego w reprezentacji Polski” – przekazuje gazeta w wydaniu internetowym.

Urban trafił do Osasuny z Górnika Zabrze w 1989 roku, a dwa lata później zajął z nią czwarte miejsce w La Liga, co oznaczało przepustkę do Pucharu UEFA. W tym historycznym sezonie rozegrał też jeden z najlepszych meczów w karierze – 30 grudnia 1990 strzelił trzy gole Realowi i to na madryckim Santiago Bernabeu, a jego zespół wygrał 4:0. Po tym wyczynie Urban przez pewien czas otwierał nawet klasyfikację strzelców, a ostatecznie z 14 trafieniami zajął w niej piątą lokatę. W Osasunie spędził łącznie sześć lat. W tym okresie rozegrał 156 spotkań i zdobył 45 bramek.

