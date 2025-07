Jan Tomaszewski na gorąco po ogłoszeniu Jana Urbana. Wymaga jednego. "Żeby nie było wstydu"

Kadrowicze ponad miesiąc czekali na nowego szkoleniowca. Od kilku dni byliśmy pewni, że będzie nim Urban, ale Kulesza postanowił jeszcze podtrzymać dramaturgię. W końcu PZPN oficjalnie zakomunikował: Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski.

Oficjalnie: Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! PZPN ogłasza

Jan Tomaszewski zdaje sobie sprawę, że kibice czekali na taki obrót spraw.

– Życzę Jasiowi wszystkiego najlepszego. Był faworytem publiczności, ostatnio trenował Górnika Zabrze. Jasia bardzo cenię, bo jest to "polska szkoła" mimo wszystko. I miał w Górniku grającego asystenta, czyli Lukasa Podolskiego. Wiele razy mówiliśmy, że te zabrzańskie dzieci są wpatrzone właśnie w Lukasa i on dawał sygnał do gry. Tutaj nie będzie na razie czegoś takiego, bo tutaj nie ma ani drużyny, ani młodych chłopców. Są to po prostu reprezentanci, którzy są, przepraszam, że tak powiem, skłóceni – mówi nam były wybitny golkiper reprezentacji Polski.

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnika Zabrza Następne pytanie

Jan Tomaszewski po wyborze Urbana. "Żeby nie było wstydu"

Zmiana trenera była potrzebna. Kadra w ostatnich miesiącach zawodziła, Tomaszewski od dawna domagał się nowego selekcjonera.

– Trzeba będzie ten zespół ustawić profesjonalnie, by grał tak, żebyśmy się nie wstydzili. Przecież kadra Michała Probierza na Euro się skompromitowała, wtedy powinna być dymisja. Nie było jej i do czego doszło? Spadliśmy z najwyższej dywizji Ligi Narodów – tłumaczy. I choć zapewnia pełne wsparcie nowemu selekcjonerowi, to jego pomysł na reprezentację był zupełnie inny.

Jan Tomaszewski grzmi po wpisie Michała Probierza o Janie Urbanie. "Słodka zemsta"

– Jestem przekonany, że na mundial wprowadziłby nas duet... Miroslav Klose - Łukasz Piszczek, ale również życzę Jasiowi z całego serca, by mu się to udało. Chcę byśmy na mundialu, jeśli się w ogóle zakwalifikujemy, grali jak równy z równym ze wszystkimi. Nie żądam od Jasia wygranych, podkreślam, ale niech pokażę grę, by wszyscy kibice byli zadowoleni – dodaje.

Urban był już w reprezentacji Beenhakkera

Dla Urbana to duża zmiana, od lat był trenerem ligowym. W CV ma wiele klubów i sukcesów, ale po raz pierwszy będzie pracował na poziomie reprezentacyjnym jako selekcjoner. Siedemnaście lat temu był za to asystentem Leo Beenhakkera.

– Jasiu powinien zawsze pamiętać jedną rzecz: w reprezentacji się nie trenuje, tylko przygotowuje ją do meczu. To wielka różnica. Kadra to nie klub. Musi do każdego podejść indywidualnie. Tak, by w dniu meczu był przygotowany chociaż na te 99 procent. A czy wypadnie na meczu dobrze, czy źle, to jest inna kwestia. Jasiu musi przygotować piłkarza, który wytrzyma mecz w reprezentacji – kończy Tomaszewski.