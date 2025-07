Roberto Soldić odgraża się Tomaszowi Adamkowi. Tego o pogromcy Khalidova mogliście nie wiedzieć

Walka Roberto Soldić - Tomasz Adamek została ogłoszona na ostatniej gali FAME 26. Dwóch wielkich wojowników poza sukcesami łączy postać... Mameda Khalidova. Chorwacki "Robocop" brutalnie rozprawił się z Khalidovem w grudniu 2021 roku i został podwójnym mistrzem KSW w wadze półśredniej i średniej. Z kolei "Góral" wygrał z Mamedem w pierwszej walce po powrocie w lutym zeszłego roku na gali XTB KSW Epic.

- Po naszej walce on trafił do szpitala z pęknięciami czaszki, więc musiałbym czekać może nawet kolejny rok. A w kontrakcie kończącym się w lipcu miałem jeszcze jedną, ostatnią walkę. KSW próbowało więc zestawić mnie w czerwcu z Adrianem Bartosińskim o pas wagi półśredniej (do 77 kg, red.). Zgodziłem się bez problemu, a potem on chciał walczyć w grudniu. Nie mogłem czekać i mój kontrakt wygasł. Teraz ciągle mnie zaczepiają, a mieli swoją szansę - odpowiedział Soldić na pytanie "Super Expressu" po ogłoszeniu walki z Adamkiem.

Starcie Soldić - Adamek odbędzie się na zasadach boksu, co wbrew pozorom nie musi być przeszkodą dla Chorwata, którego znamy przede wszystkim jako świetnego zawodnika MMA.

- Moje pojedynki toczą się głównie w stójce, chociaż kończyłem walki także w parterze. Stoczyłem cztery walki w boksie, ostatnią w 2017 roku. W porównaniu do Adamka to niewiele, ale naprawdę mocno trenuję tę płaszczyznę. Między innymi z Agitem Kabayelem (tymczasowy mistrz świata WBC w wadze ciężkiej, red.). W boksie czuję się naprawdę dobrze - podkreślił w rozmowie z mediami.

Kontrakt z FAME nie oznacza jednak, że porzucił marzenia o mistrzostwie federacji ONE Championship, z którą związał się po odejściu z KSW.

Pewny siebie Soldić. "Postaram się skończyć to szybciej"

- Dziękuję ONE, że pozwolili mi stoczyć tę walkę w boksie. Dalej jestem ich zawodnikiem, a po efektownym zwycięstwie w lutym (z Dagim Arsłanalijewem, red.) czekam na walkę o pas - przyznał Soldić. W trakcie oczekiwania przyjął walkę z Adamkiem, którą zakontraktowano na dystansie 8 rund po 3 minuty.

- Postaram się skończyć to szybciej - żartował słynący z piekielnej stójki Chorwat.

- A tak na serio, to dla mnie wyzwanie. Tomasz Adamek to wielka postać boksu i legenda, nie mogłem mu odmówić. Nie mam nic do stracenia. On jest ode mnie bardziej doświadczony, wyższy i ma większy zasięg. Ma 48 lat, ale wiek to tylko liczba. Na pewno go nie zlekceważę, przygotuję się do tej walki na sto procent - ocenił aktualny poziom byłego mistrza świata dwóch kategorii wagowych w boksie.