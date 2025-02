Roberto Soldić zmasakrował rywala w pierwszej rundzie! Brutalny nokaut Chorwata [WIDEO]

Roberto Soldić brutalnie nokautuje rywala na One Championship 171

Blisko dwa lata fani czekali na powrót Roberto Soldicia do klatki. Były mistrz KSW, a obecnie gwiazda One Championship nie wygrał dwóch ostatnich pojedynkach. Nie tak dawno mówiło się wiele o potencjalnym powrocie „Robocopa” do KSW, ale ta wygrana może wiele zmienić. Soldić dosłownie zmasakrował w klatce Dagiego Arslanalieva. Od pierwszej akcji to Turek przeważał, a Chorwat spokojnie czekał na swoją okazję.

Po niespełna dwóch minutach wypalił potężnym lewym w kontrze. Arslanaliev padł na deski i otrzymał jeszcze jedno uderzenie na macie. Sędzia momentalnie wkroczył do akcji i zakończył pojedynek.

Po walce rozpętało się małe zamieszanie. Wszystko z powodu ciosu w parterze. Zawodnicy i narożniki zostali rozdzieleni, a sprawa szybko została wyjaśniona – tym razem już na spokojnie. Chorwat i Turek podali sobie ręce przy akompaniamencie braw. Po werdykcie dowiedzieliśmy się również, że szef ONE Chatri Sityodtong nagrodził Soldicia bonusem za występ wieczoru w wysokości 50 tysięcy dolarów.

Zobacz, jak Roberto Soldić znokautował rywala na gali ONE Championship 171.