Polska - Iran: Relacja na żywo. Polscy siatkarze grają w Lidze Narodów w Gdańsku! [LIVE 16.07.2025]

Mocna zapowiedź Wilfredo Leona przed mistrzostwami świata! Reprezentant Polski wypalił o tym wprost. "To dla nas motywacja"

Polska - Iran 0:0 (9:6, -:-, -:-)

Polska: Popiwczak, Komenda, Leon, Kochanowski, Semeniuk, Granieczny, Fornal, Bołądź, Jakubiszak, Sasak, Poręba, Nowak, Firlej

Iran: Saadat, Daneshdoust, Hazrat, Poriya, Amin, Esfandiar, Javad, Arshia, Yousef, Salehi, Haghparast, Mohammad, Morteza, Eisa

Na żywo Polska - Iran 16:15 Kolejny dość szczęśliwy punkt po sprytnym zagraniu Fornala z niedokładnej wystawy! 15:15 Potężny atak Amina na pojedynczym bloku. 14:14 Skuteczna kontra Amina z sytuacyjnej piłki. 14:12 Z jednej nogi techniczny plas Fornala po prostej, a Irańczycy kompletnie zaskoczeni! 13:12 Tym razem Fornal mocno i skutecznie po skosie! 12:12 Nie wpadła kiwka Fornala, a Morteza odpowiedział skutecznym takim zagraniem. 12:10 Podbity atak Semeniuka, ale zadziałał potrójny blok na Aminie! 11:10 Po błędzie Bołądzia na zagrywce, błąd Semeniuka w ataku. Nie sprawdzaliśmy ewentualnego bloku. 11:8 Długa akcja dla Polski po sprytnym plasie Semeniuka! 9:7 Tym razem Bołądź zablokowany na prawym skrzydle. 9:6 I kolejny skuteczny blok! Pierwszy czas dla Iranu. 8:6 Mocna zagrywka Irańczyków, ale Semeniuk zdobył punkt z trudnej piłki z drugiej linii! 7:5 Amin zatrzymany przez Fornala! 6:5 Świetna wrzutka do Nowaka na środku! 5:5 Problemy w przyjęciu i zatrzymany Bołądź potrójnym blokiem na wysokiej piłce. 4:2 Pogubili się Irańczycy i w ogóle nie odebrali przechodzącej piłki po świetnej zagrywce! 2:1 Tym razem Nowak zaserwował skrótem w siatkę. 2:0 I od razu kapitalny blok Kochanowskiego i Bołądzia! 1:0 Kompletnie nieudana zagrywka skrótem w siatkę. 0:0 Iran rozpoczyna mecz! Jakub Kochanowski kapitanem pod nieobecność Kurka i Śliwki! "Mazurek Dąbrowskiego" tradycyjnie odśpiewany w Polsce a cappella! Czas na hymny! Najpierw Iranu. Polska musi poradzić sobie dzisiaj w 13-osobowym składzie, bez kontuzjowanego Aleksandra Śliwki. Znamy już wyjściowy skład reprezentacji Polski! Pierwszy raz zobaczymy w tym sezonie m.in. Fornala, Kochanowskiego i Popiwczaka: ⚔️ Pierwszy mecz #VNL2025 w Gdańsku rozpoczniemy w składzie:

🔸Jakub Popiwczak pic.twitter.com/k1f5fTRyz6 — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 16, 2025 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Iran w Lidze Narodów siatkarzy! Początek spotkania o godzinie 20:00.

Polscy siatkarze po turniejach Ligi Narodów w Chinach i USA zagrają teraz przed własną publicznością. We wcześniejszych ośmiu meczach Biało-Czerwoni odnieśli 6 zwycięstw i zanotowali dwie porażki - z Włochami (2:3) i Brazylią (1:3). Z tym bilansem przystąpili do ostatniego turnieju fazy zasadniczej LN z 2. miejsca. Są już naprawdę blisko awansu do turnieju finałowego, który odbędzie się w chińskiej miejscowości Ningbo. Muszą jednak przyklepać ten awans w Gdańsku, gdzie rozpoczną zmagania od starcia z Iranem.

Polska - Iran na żywo. Relacja live z meczu siatkarzy 16.07.2025

Irańczycy pomimo burzliwej sytuacji w ojczyźnie i różnych myśli nie zrezygnowali z gry w Lidze Narodów. Z bilansem 4-4 w ośmiu dotychczasowych meczach wciąż liczą się w walce o awans do finałów, ale w starciu z Polakami nie będą faworytami. Nikola Grbić zamierza wreszcie sprawdzić najbardziej znanych polskich siatkarzy - w składzie na turniej w Gdańsku znaleźli się m.in. Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Wilfredo Leon czy Aleksander Śliwka. Ten ostatni doznał jednak kontuzji na wtorkowym treningu i nie będzie w stanie pomóc kolegom na parkiecie. Mamy nadzieję, że nie wpłynie to na występ Polaków z Iranem. Początek meczu już o 20:00!