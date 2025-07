i Autor: Piotr Sumara/PZPS

Liga Narodów w Gdańsku

Śliwka przypomniał piękny moment reprezentacji siatkarzy. Będzie powtórka w tym roku?

Cztery mecze rozgrywane w Ergo Arenie w Gdańsku od 16 do 20 lipca przesądzą, z którego miejsca polscy siatkarze przystąpią do rywalizacji w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chinach na przełomie lipca i sierpnia. – Kibice będą po naszej stronie, co dodaje nam skrzydeł, daje dodatkową pewność siebie, a my traktujemy ich jak siódmego zawodnika – podkreśla Aleksander Śliwka, przyjmujący reprezentacji Polski.