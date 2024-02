Adamek - Khalidov RELACJA NA ŻYWO. Walka Adamek - Khalidov WYNIK KSW Adamek - Khalidov LIVE ONLINE walka Adamek - Khalidov za darmo w Internecie

To będzie legendarne starcie! Gala XTB KSW: Epic i walka Adamek - Khalidov, studio plus walki w Super Expressie! Tego przegapić nie można!

Adamek - Khalidov KARTA WALK gala XTB KSW Epic KOLEJNOŚĆ WALK

Walka wieczoru:

Mamed Khalidov vs. Tomasz Adamek - boks, 6 rund

Co-main event:

Finał turnieju o pas w wadze półciężkiej

Karta główna:

Phil de Fries vs. Josh Barnett (grappling)

Michał Królik vs. Vaclav Sivak (muay thai, rękawice do MMA)

Darko Stosić vs. Matheus Scheffel (zasady PRIDE)

Rafał Haratyk vs. Marcin Wójcik - półfinał turnieju o pas wagi półciężkiej

Kleber Silva vs. Damian Piwowarczyk- półfinał turnieju o pas wagi półciężkiej

Ivan Erslan vs. Bohdan Gnidko

Karta wstępna:

Konrad Rusiński vs. Muslim Tulshaev (no holds barred - zasady PRIDE + łokcie)

Piotr Kacprzak vs. Adam Brysz (walka w kimonach)

Walka Adamek - Khalidov od tygodni rozgrzewa kibiców, a już w sobotę wieczorem dwie legendy polskich sportów walki staną twarzą w twarz w klatce KSW. Podczas gali XTB KSW Epic dojdzie do starcia gigantów na zasadach boksu na dystansie 6 rund. Będzie to zwieńczenie wyjątkowego wieczoru z okazji 20-lecia istnienia KSW. Wcześniej fani tej organizacji będą świadkami m.in. 4-osobowego turnieju o pas wagi półciężkiej, który sięga do początków KSW. Specjalna gala dostępna wyłącznie w systemie PPV rozpocznie się o godzinie 19:00. Wcześniej, o 17:30 zapraszamy na specjalne studio "Super Expressu" na żywo z PreZero Areny w Gliwicach. Gośćmi będą m.in.: Martin Lewandowski, Michał Materla i Mateusz Borek.