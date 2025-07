Co za awans

Pascal to były dwukrotny mistrz świata, ale w wadze półciężkiej. Kanadyjczyk zapowiadał, że równie dobrze zaprezentuje się w limicie kategorii junior ciężkiej, ale Cieślak brutalnie zweryfikował jego plany. Polak od początku narzucił swoje warunki gry między linami i ostatecznie zwyciężył przed czasem w 4. rundzie.

Tym samym radomianin sięgnął po tytuł mistrza świata federacji WBC w wersji tymczasowej i być może w niedalekiej przyszłości zapoluje na pełnoprawny pas. A ten należy do Szweda Badou Jacka, którego eksperci cenią... niżej od Cieślaka. Kilka dni temu pisaliśmy Wam o rankingu statystycznego portalu boxrec.com, teraz swoje zestawienia zaktualizował prestiżowy magazyn "The Ring", nazywany "Biblią boksu".

Eksperci "The Ring" za mistrza w wadze junior ciężkiej uznają Jaia Opetaię (pas IBF), a wśród pretendentów numerem jeden jest Gilberto Ramirez, czyli czempion federacji WBA i WBO. Na drugim miejscu znalazł się Chris Billam-Smith, a podium zamyka Cieślak! Jack, czyli posiadacz pełnoprawnego pasa WBC jest piąty, a wyprzedza go jeszcze Ryan Rozicki.

- Ogromna radość. Michaś to jest taki kozak, że brak mi słów. Od dawna powtarzam, że to jest zabójca o twarzy zabójcy i Pascal boleśnie przekonał się o tym na własnej skórze. Ma już pas tymczasowy, ale to tylko kwestia czasu, gdy zgarnie ten najważniejszy. Czempionem jest teraz Badou Jack, przed nim rewanż z Noelem Mikaelianem, ale Cieślak zleje i jednego i drugiego - powiedział nam Artur Szpilka.

Cieślak na razie nie myśli jednak o kolejnym pojedynku. Powód? W sobotę weźmie bowiem ślub z ukochaną Patrycją.

- Synka i partnerki nie widziałem ponad miesiąc. Na dwa ostatnie tygodnie przed wylotem wyprowadziłem się z domu, potem były dwa tygodnie w Kanadzie, więc stęskniłem się bardzo. Teraz tylko oni się liczą. To zwariowany, ale piękny czas. Najpiękniejszy w życiu. Przez przygotowania nie było kiedy zrobić wieczoru kawalerskiego, więc urządzę go sobie teraz z przyszłą żoną - zdradził Cieślak.