Euro 2025 kobiet: Skład reprezentacji Polski na historyczny turniej. To one powalczą o sukces

Spis treści

Konflikt na linii Michał Probierz - Robert Lewandowski i późniejsza rezygnacja selekcjonera zatrzęsły w naszej piłce. Po przegranym 1:2 meczu z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata 2026, Probierz podał się do dymisji, co otwiera zupełnie nowy rozdział dla Biało-Czerwonych. Czy do kadry wróci jej kapitan?

Tyle będzie kosztował Jakub Piotrowski. Wielki transfer reprezentanta Polski!

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski zrezygnował z gry w drużynie narodowej po tym, jak Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitana. Teraz, gdy prezes PZPN Cezary Kulesza poszukuje nowego selekcjonera, przyszłość asa Barcelony w kadrze cały czas jest tematem numer jeden. Głos w tej sprawie zabrał wiceprezes PZPN, Adam Kaźmierczak, w rozmowie z portalem meczyki.pl.

Mateusz Borek o kulisach transferu Marcina Bułki do Arabii Saudyjskiej. Padły słowa o odpowiedzialności

Wiceprezes PZPN: "Musimy przygotowywać się do czasów po Lewandowskim"

Adam Kaźmierczak w swojej wypowiedzi zaznaczył, że choć mówi w swoim imieniu, to federacja musi myśleć perspektywicznie. Jednocześnie podkreślił, że ewentualny brak awansu na mundial może być decydujący dla samego zawodnika.

- Powiem trochę przewrotnie, tylko żeby ktoś nie odbierał tego, jako oficjalne stanowisko Polskiego Związku Piłki Nożnej w tej sprawie - zaczął Adam Kaźmierczak. - Uważam, że musimy się zacząć powolutku przygotowywać do czasów po Robercie Lewandowskim. Czy to będzie kwestia roku, dwóch, trzech? Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Może to się skończyć po pół roku, bo zakładam, że brak awansu - odpukać - na mistrzostwa świata może spowodować to, że Robert Lewandowski już nie będzie miał motywacji do reprezentowania Polski.

Marek Koźmiński o wyborach selekcjonera kadry przez Cezarego Kuleszę. Bezlitosny dla prezesa PZPN!

To będzie jedno z poruszanych zagadnień

Wiceprezes PZPN przyznał również, że kwestia relacji w szatni i powrotu Lewandowskiego będzie jednym z kluczowych tematów w rozmowach z kandydatami na nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

- Nie chciałbym wchodzić w sprawy związane z funkcjonowaniem relacjami w ramach drużyny narodowej - tłumaczył Kaźmierczak. - Ale to jest związane z szatnią. To będzie niewątpliwie trochę, mam nadzieję, nie determinowało, ale gdzieś to będzie na pewno jedno z tych zagadnień, które było i będzie poruszane w rozmowach z przyszłym selekcjonerem reprezentacji Polski.

Jerzy Dudek stawia twardą diagnozę. Tylko taki trener uratuje reprezentację Polski

Rezygnacja Michała Probierza z funkcji selekcjonera otworzyła drogę do powrotu Roberta Lewandowskiego do reprezentacji Polski. Kapitan zrezygnował z gry w kadrze po konflikcie z trenerem. Głos w tej sprawie zabrał wiceprezes PZPN Adam Kaźmierczak, który wskazał, od kogo powinna wyjść inicjatywa.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Kadra gotowa na grę bez Lewandowskiego?

Według wiceprezesa federacji, polska piłka nie jest jeszcze gotowa na grę bez swojego najlepszego strzelca w historii. Jego zdaniem nie chodzi tylko o wartość sportową, ale o całą otoczkę związaną z obecnością "Lewego" w zespole.

- Gdybyśmy spytali i zrobili ankietę wśród kibiców, czy nawet wśród ludzi, którzy średnio interesują się piłką nożną, czy wyobrażają sobie kadrę bez Roberta Lewandowskiego, to zapewne 95, proc. powie, że nie. Na dzisiaj nie jesteśmy gotowi na to, żeby reprezentacja Polski funkcjonowała bez Roberta Lewandowskiego. To nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o aspekt ten sportowy, boiskowy, ale to wszystko, co jest związane z bytnością Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. Musimy brać to pod uwagę.

Michał Listkiewicz bez ogródek o Cezarym Kuleszy. Wystawił mu ocenę i ma jedną radę

Kto powinien wyjść z inicjatywą? Kaźmierczak nie ma wątpliwości

Adam Kaźmierczak wskazał, jak jego zdaniem powinna wyglądać kwestia ewentualnego powrotu napastnika do drużyny narodowej.

- Myślę, że to już jest kwestia dla trenera reprezentacji, czy w tej chwili należałoby oczekiwać, że to Robert Lewandowski powie, ponieważ zadeklarowałem, że nie będę grał w kadrze u Michała Probierza, jest nowy trener, wracam. Pewno to by było najlepsze. Czy ta inicjatywa powinna wyjść od trenera, to już jest sprawa drugorzędna. Myślę, że najważniejsze, żeby Robert Lewandowski pomagał jak najdłużej polskiej kadrze - podsumował.

Artur Wichniarek stawia sprawę jasno. Ostrzega PZPN przed "bezsensowną opcją"

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SuperSport Co robią piłkarze na sportowej emeryturze DUDEK, MAJDAN, TOMASZEWSKI. SuperSport+.