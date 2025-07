Euro 2025: Rywalkom Polek zaoferowano milion na głowę! Wystarczy, że zrobią jedno

Według umowy zawartej w czwartek pomiędzy piłkarską reprezentacją kobiet a Szwedzką Federacją Piłkarską (SvFF), w przypadku zdobycia złotego medalu mistrzostw Europy każda zawodniczka otrzyma milion koron (ok. 390 tys. złotych), bez względu na czas gry. Szwedki są na Euro 2025 rozgrywanym w Szwajcarii (w dniach 2-27 lipca) grupowymi rywalkami Polek, Niemek i Dunek. W piątek zagrają Dunkami, a z Polkami 8 lipca.

Euro 2025: Rywalkom Polek zaoferowano milion na głowę

SvFF poinformowała, że dostosuje się do rekomendacji UEFA o przeznaczeniu 35-40 procent pieniędzy, które wpłyną do federacji za uczestnictwo w ME i premie za wyniki dla zawodniczek i zostaną one podzielone równo pomiędzy 23 piłkarki.

Jak obliczyła agencja TT oznacza to, że każda zawodniczka w przypadku wygrania ME otrzyma premię w wysokości miliona koron. Dotyczy to każdej zawodniczki z 23-osobowej kadry, nawet jeżeli nie wejdzie na boisko.

Podobne umowy od wielu lat zawierane są z reprezentacją męską i premie są zawsze dzielone równo pomiędzy wszystkich członków kadry tak, aby nie powodować napięć i niezdrowej rywalizacji.

Szwedki na piłkarskim Euro

Kobieca reprezentacja Szwecji rozegrała swój pierwszy oficjalny mecz w 1973 roku z Finlandią (0:0). Wystąpiła w dziewięciu mistrzostwach świata, zdobywając pięć medali - srebrny i cztery brązowe. W ME Szwedki grały 11 razy, zdobywając pięć medali - złoty, trzy srebrne i brązowy. W igrzyskach olimpijskich uczestniczyły siedem razy, zdobywając dwa srebrne medale. Na Euro 2025 z Polkami zagrają w drugiej kolejce fazy grupowej.

