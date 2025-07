To może być ogromna szansa dla Arkadiusza Wrzoska! Szef KSW wypalił o tym wprost

Co za wyniki!

Marcin Najman odgraża się przed FAME! Cesarz rzucił to bez zastanowienia. Cel jest jeden

Szczery do bólu

To nie była walka, którą Arkadiusz Wrzosek będzie dobrze wspominał. Kickbokser zanotował znakomite wejście klatki KSW i wydawało się, że ciężko będzie go zatrzymać. 33-latek na swojej drodze pokonał: Tomasa Moznego, Bogdana Stoica, Ivana Vitasovicia, Artura Szpila oraz Matheusa Scheffela.

Walka o mistrzowski pas

Włodarze KSW zdecydowali się, że to jest idealny moment, aby zestawić Wrzoska z Philem De Friesem. Brytyjczyk okazał się za mocny dla Polaka. Walka zakończyła się bardzo szybko – już w pierwszej rundzie. De Fries sprytnie obijał rywala w parterze. Wywodzący się ze stójki Wrzosek szukał możliwości wyjścia z niekorzystnej dla siebie pozycji, ale gigantyczne doświadczenie De Friesa pozwoliło mu utrzymywać tę pozycję. Szybko znalazł drogę do poddania. Skuteczna americana zmusiła Wrzoska do odklepania.

Arkadiusz Wrzosek w emocjach o walce 🚨🗣️ „Mam nauczkę, żeby się słuchać trenera. Mówił jedno, a ja sobie ujeb…, że po mojemu będzie dobrze”. pic.twitter.com/btKiBlOPul— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) June 14, 2025

Martin Lewandowski wprost o rewanżu Wrzosek - De Fries. Konkretne słowa

Martin Lewandowski w rozmowie z serwisem "myMMA.pl" został wprost zapytany o ewentualny rewanż Wrzoska z De Friesem. Odpowiedź była jednoznaczna.

- Myślę, że tak. Nic nie zapowiada, żeby Arek stracił tempo i dobry moment, który ma, więc on będzie tylko rósł i oczywiście wygrane spowodują, że ten rewanż jest jak najbardziej możliwy - rzucił, po czym dodał.

- Myślę, że nic tak zawodników nie rozwija, jak sama walka, więc Arek po tym krótkim starciu z Philem De Friesem, to jest już inny facet, niż gdyby kolejną walkę wygrał w stójce - podsumował Lewandowski.

Gala XTB KSW 108 odbędzie się w sobotę, 19 lipca 2025 roku w hali Urania w Olsztynie. W walce wieczoru zmierzy się Adam Soldaev z Leo Brichtą.