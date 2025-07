i Autor: FAME MMA/ Materiały prasowe Marcin Najman

FAME 26

Marcin Najman odgraża się przed FAME! Cesarz rzucił to bez zastanowienia. Cel jest jeden

Wszyscy fani sportów walki odliczają dni do kolejnej gali federacji FAME! Ogromną atrakcją dla kibiców freak fightów będzie przede wszystkim wielki turniej z udziałem samych głośnych nazwisk. Poza tym dojdzie do rewanżu pomiędzy Michałem "Wampirem" Pasternakiem z Denisem "Bad Boyem" Załęckim. Do oktagonu wkroczy także Marcin Najman. "Cesarz" nie będzie miał łatwego zadania, ponieważ w jednym momencie zawalczy z Apostołem Tomaszem i Michałem "Boxdelem" Baronem w pojedynku 1 vs 1 vs 1! "El Testosteron" za pomocą mediów społecznościowych zaczepił swoich rywali.