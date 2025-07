34-latek okradł Parlament. Pójdzie do więzienia na 17 lat za zabranie piłki

Wielki problem Barcelony. Wszystko zawisło na włosku, to pokłosie poprzednich kłopotów

Sąd Najwyższy Brazylii skazał 34-letniego Nelsona Juniora na 17 lat więzienia za udział w zamieszkach z 8 stycznia 2023 roku w Brasilii, podczas których ukradł z parlamentu piłkę z autografem Neymara. To jeden z najwyższych wymiarów kary w związku z tamtymi wydarzeniami.

Piłka, którą Junior wyniósł z Kongresu Narodowego, została podarowana tej instytucji w 2012 roku przez Neymara, ówczesną gwiazdę Santos FC. Trafiła do jednego z posłów jako symboliczne wsparcie dla brazylijskiego futbolu i życia publicznego. Choć sprawca sam oddał piłkę policji po 20 dniach od kradzieży, sąd nie uwzględnił tej okoliczności jako łagodzącej. W uzasadnieniu stwierdzono, że Junior uczestniczył w „próbie zamachu stanu” i dopuścił się „uszkodzenia mienia publicznego”.

Wyrok spotkał się z dużym zainteresowaniem w kraju. Komentatorzy zwracają uwagę, że jest równie surowy co kara dla 39-letniej fryzjerki, Debory Rodrigues, która podczas tych samych zamieszek namalowała szminką hasło polityczne na pomniku przed budynkiem sądu – otrzymała 14 lat więzienia.

W trakcie zamieszek zorganizowanych przez zwolenników byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, niezadowolonych z jego przegranej w wyborach, doszło do wtargnięcia do budynków parlamentu, Sądu Najwyższego i pałacu prezydenckiego. Spośród ok. 2 tys. osób zatrzymanych w związku z wydarzeniami z 8 stycznia 2023 roku, ponad 500 zostało już skazanych.

