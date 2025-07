Kosecki brutalnie o polskich piłkarzach. Aż nie dowierzaliśmy, że naprawdę to powiedział

Roman Kosecki znów atakuje! Oberwało się całej kadrze

Czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski przyniosło nadspodziewanie dużo emocji. Zaczęło się od tego, że Robert Lewandowski zrezygnował z udziału w nim, ale i tak na chwilę pojawił się w Polsce, by pożegnać Kamila Grosickiego. Później został on pozbawiony opaski kapitańskiej przez Michała Probierza, co wywołało masę komentarzy, tym bardziej z powodu całej otoczki tego wydarzenia – Probierz twierdził, że dokonał tego po rozmowie z piłkarzami, natomiast PZPN później wydał oświadczenie, że piłkarze nie mieli wpływu na decyzję trenera. Ostatecznie piłkarze i trener skompromitowali się w Helsinkach przegrywając 1:2 z Finlandią, co zakończyło się rezygnacją Probierza ze stanowiska. Po całym tym zamieszaniu dziennikarze i eksperci nie mają wielu ciepłych słów dla polskiej kadry, ale Roman Kosecki wyraźnie odznacza się na tym tle.

Kosecki już wcześniej sprawił, że zrobiło się o nim głośno. Mocno zjechał on Lewandowskiego w programie Cafe Futbol, na co emocjonalnie zareagował Tomasz Hajto. Teraz natomiast ostro przejechał się po piłkarzach ogółem, podczas występu w Kanale Sportowym. – Nie oceniam siebie jako złego człowieka, czy złego piłkarza, a wręcz niektórym powiem tak: ci, co obecnie grają w kadrze… Niektórzy mogliby mi te butki czyścić, a charakterem to żaden by do mnie nie wystartował – powiedział Kosecki, który w tym momencie nawet... położył nogę na stole, prezentując buty. – Są za miękcy. Przyjeżdżają na kadrę i zachowują się jak Prima Balleriny. Wiadomo też, że kasa, biznesy, reklamy, też robią swoje – dodawał.

