Bramkarz reprezentacji Polski ma grać w Arabii Saudyjskiej! Zarobi tam fortunę. Kwota zwala z nóg

Marcin Bułka zagra w Arabii Saudyjskiej?

Trwa transferowa saga z udziałem reprezentanta Polski. Marcin Bułka szykuje się do przenosin z OGC Nice. Jego kontrakt z francuskim zespołem wygasa w czerwcu 2026 roku i to jedna z ostatnich szans na wykupienie polskiego golkipera. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, nie można wykluczać, że reprezentant kraju postawi na dość nietypowy kierunek, który w ostatnich latach zyskuje na popularności.

Saudyjczycy jednak postawią na swoim, wyłożą miliony. Media: reprezentant Polski blisko transferu

Według medialnych doniesień, Marcin Bułka jest blisko przenosin do Arabii Saudyjskiej. Polski golkiper miałby trafić do klubu Neom SC, czyli beniaminka saudyjskiej ekstraklasy. Według informacji, które zostały przekazane przez dziennikarza piłkarz miałby zarabiać tam zawrotną sumę 10 milionów euro za sezon gry.

Neom SC to beniaminek ligi saudyjskiej, który mierzy wysoko. Jednym z aspektów, który ma pomóc im w walce o wysokie cele byłoby sprowadzenie do klubu Marcina Bułki, a to wydaje się być bardzo prawdopodobne.

🚨Marcin Bułka blisko NEOM S.C. z Arabii Saudyjskiej! Polak skłania się ku podpisaniu kontraktu z beniaminkiem Saudi Pro League. Kontrakt na poziomie 10 mln euro rocznie. Trener Christophe Galtier jest w Nicei i naciska na ten transfer. Testy medyczne mają odbyć się we… pic.twitter.com/30BAzFoUKa— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 1, 2025

Kim jest Marcin Bułka?

Marcin Bułka pierwsze kroki w futbolu stawiał w Escoli, z której trafił do młodzieżówek Chelsea. To tam wypatrzyło go PSG, które następnie wypożyczało go do „ogrania” w kolejnych zespołach. Występował m.in. w FC Cartagena czy właśnie w OGC Nice, które wykupiło Polaka za dwa miliony euro.

Szybko stał się jednym z lepszych bramkarzy we francuskiej ekstraklasie, a jego wartość według Transfermarkt wynosi w tym momencie już 20 milionów euro.