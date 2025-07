Żona Bartosza Kurka szczerze ws. małżeństwa. „Nie była to łatwa decyzja”

Żona Bartosza Kurka o wielkiej niepewności! Dyskusja o przeprowadzce

Anna Kurek, żona polskiego siatkarza Bartosza Kurka, regularnie publikuje na YouTube swoje vlogi. Na kanale „Grejmanka” opowiada o codziennym życiu i pokazuje, jak wyglądają jej treningi. Kurek opublikowała niedawno nowego vloga, w którym nieco więcej powiedziała na temat przenosin jej męża do Tokyo Great Bears. Siatkarz znów wraca do Japonii i ma pomóc zespołowi ze stolicy walczyć o najwyższe cele.

Kolejna przeprowadzka do Japonii sprawiła jednak, że, jak to w małżeństwie, para długo dyskutowała nad planowaną przyszłością. Mimo to, ostatecznie postawiono na ten ruch, ponieważ inne furtki się zamykały.

- Nie była to łatwa decyzja dla mnie, dla Bartka. Zawsze, jak się zmienia klub, zmienia się miejsce zamieszkania, to będzie się to wiązało z taką niepewnością, jak będzie wyglądała ta przyszłość, czy sobie poradzimy. Czeka nas przeprowadzka, znowu budowanie wszystkiego od początku. Naszego życia, tego, jak będziemy funkcjonować. Głównie mówię z mojej perspektywy, bo Bartek praktycznie, gdzie nie jest, w jakim kraju, w jakim klubie, wygląda to wszystko bardzo podobnie, ma swój rytm, ma obowiązki, zadania, treningi, mecze – przyznała.

Anna Kurek o przyszłości: Wielka niewiadoma

Największym wyzwaniem stawianym w takim momencie ma być planowanie kolejnych ruchów i organizacja życia w nowym miejscu.

- Ja muszę sama sobie zorganizować życie, dostosowywać się do nowych okoliczności, do nowego miejsca i to jest zawsze taka wielka niewiadoma. Po prostu nie moglibyśmy żyć, tworzyć związku małżeństwa na odległość, dlatego wiecznie kombinuję. Sporo nas kosztowało podjęcie akurat tej decyzji – dodała.