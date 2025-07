Spis treści

Polscy kibice piłkarscy odliczają już godziny do pierwszego meczu reprezentacji na EURO 2025 w Szwajcarii. Kobiecej reprezentacji – doprecyzujmy, która po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się do finałów mistrzostw Europy. Polki wybiegną na murawę w piątkowy wieczór, ich pierwszymi rywalkami będą wicemistrzynie kontynentu.

Przygotowania do turnieju: dwa lata pracy

Nina Patalon prowadzi kadrę od 2021 roku, systematycznie podnosząc rozwijając zespół i awansując z nim w europejskiej hierarchii. Potwierdzeniem tego rozwoju jest właśnie historyczny awans do finałów ME. - Tak naprawdę od dwóch lat przygotowywaliśmy się do tego turnieju – powiedziała Patalon przed środowym treningiem Biało-Czerwonych w miejscowości Zug (bazą Polek jest SeminarHotel am Aegerisee w nieodległej miejscowości Unteraegeri).

Ekscytacja zamiast strachu: nastawienie Polek przed wyzwaniem

Dla polskich debiutantek – trenerka tego nie kryje – sama obecność w czempionacie jest źródłem emocji. - Od początku pracowaliśmy tak, żeby bardziej ekscytować się tym, co się dzieje wokół nas niż szukać jakichś obaw – Nina Patalon, mimo arcytrudnej grupy, do jakiej trafiły Polki (Niemcy, Szwecja, Dania), nie pozwala na „zasianie strachu” w kontekście czekających jej drużynę wyzwań.

- Myślę, że ta ekscytacja wprowadza jakiś element niewiadomej, element niepewności. Ale ta niepewność jest bardzo fajna, bo dzięki temu, że nie wiesz, co się wydarzy, chcesz przygotować się jak najlepiej – zaznacza selekcjonerka polskiej kadry. I dość jasno kreśli zadania dla swego zespołu na (co najmniej) trzy mecze turniejowe.

Cel bardzo prosty: „Chcemy dobrze grać w piłkę”

- My chcemy tu po prostu bardzo dobrze grać w piłkę – odpowiada na pytanie o to, czy – jak w przypadku męskiej reprezentacji kraju na paru ostatnich turniejach – wytyczną może być chęć uniknięcia schematu „mecz otwarcia-mecz o wszystko-mecz o honor”. - Dziś jestem skupiona bardziej na tym, że dla nas musi być jasna i czytelna droga, którą idziemy; na której każda z zawodniczek ma wyznaczone konkretne zadania – podkreśla. A potem rozwija tę myśl.

Krok po kroku do celu. „Nie patrzymy na szczyt góry”

- Każdy kolejny krok powinien nas upewniać w tym, że idziemy w dobrym kierunku – podkreśla Patalon. - Dlatego na razie nie chcemy patrzeć na szczyt góry, bo on wydaje się odległy. Chcemy po prostu kroczyć swoją drogą.

Gdzie i kiedy oglądać mecze reprezentacji Polski

Polki rozpoczną turniej meczem z Niemkami (4 lipca, 21.00). Cztery dni później o tej samej godzinie ich rywalkami będą Szwedki, zaś 12 lipca (też o 21.00) Biało-Czerwone zmierzą się z Dunkami. Wszystkie spotkania zobaczyć będzie można w TVP 1 i TVP Sport. Do dalszych gier awansują dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.

