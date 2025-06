Bartosz Kurek spytany wprost o koniec kariery. Aż serce nam stanęło. Przemówił

Sensacyjne wieści w sprawie Michała Kubiaka! Siatkarz wraca do kraju! Co za wyzwanie

Polscy siatkarze w środę (25 czerwca) rozpoczną drugi turniej w tegorocznej Lidze Narodów, ale w składzie Nikoli Grbicia wciąż brakuje większości liderów z ostatnich lat. Między innymi Bartosza Kurka, który nadal szykuje się do gry w reprezentacji Polski po sezonie klubowym. Najważniejszym punktem tego sezonu reprezentacyjnego będą wrześniowe mistrzostwa świata na Filipinach, na których dobra forma Kurka jest wręcz wskazana. Na razie na pozycji atakującego ze świetnej strony w Chinach pokazał się Kewin Sasak. W Chicago otrzymał od trenera kolejną szansę i kto wie, być może jest szykowany niejako na następcę znakomitego kolegi. Kariera Kurka powoli zbliża się do końca, z czym sam siatkarz nie krył się w ostatniej rozmowie z Jackiem Kurowskim w "Sportowym Wieczorze" TVP Sport.

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarek? Terminarz Ligi Narodów: Z kim grają Polki

Bartosz Kurek przemówił ws. końca kariery

- Wybacz, że o to pytam, bo pewnie im zawodnik starszy, tym te pytania pojawiają się coraz częściej. Może zgadniesz, o co chcę zapytać, ale... Czy mistrzostwa świata mogą być ostatnią imprezą w reprezentacji Bartosza Kurka? - spytał wprost dziennikarz TVP podczas rozmowy na żywo.

- Myślę, że racjonalnym jest zakładać, że ten koniec jest bliżej niż dalej. Może tak być, że to będzie moja ostatnia impreza. I jeżeli tak będzie, to chciałbym zrobić wszystko, żeby się do niej jak najlepiej przygotować i żeby nie mieć w sobie jakiegoś takiego uczucia niewykorzystanej szansy, niewyciśnięcia tej cytryny do samego końca. Ale tak, w moim wieku to już racjonalne podejrzewać taką możliwość. Ale nigdy nie mów nigdy, zobaczymy, co się wydarzy - odpowiedział mu niezwykle szczerze Kurek.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Terminarz Ligi Narodów

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski siatkarzy bez Kurka zagra w Chicago w drugim turnieju Ligi Narodów z Włochami, Kanadą, USA i Brazylią. Mecz z pierwszą z tych drużyn już w środę, 25 czerwca, o godzinie 19:30 czasu polskiego.

Oto kadra powołana przez Nikolę Grbicia na turniej Ligi Narodów w Chicago:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Łukasz Kozub

Przyjmujący: Michał Gierżot, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka

Środkowi: Sebastian Adamczyk, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak, Mateusz Poręba

Atakujący: Bartosz Gomułka, Kewin Sasak

Libero: Mateusz Czunkiewicz, Maksymilian Granieczny