Takiej walki w FAME MMA jeszcze nie było! Boxdel, Najman i Apostoł zmierzą się na szalonych zasadach

FAME 26: Nietypowa formuła walki Najman vs Boxdel vs Apostoł

Marcin Najman ostro przygotowuje się do gali FAME 26. Po ostatniej porażce z Neffati Brothers (bił się dwóch na jednego) kolejny raz stanie w klatce z dwoma przeciwnikami – większymi i z pewnością silniejszymi. „Cesarz” stoczy starcie z Apostołem Tomaszem Dorożałą i Michałem „Boxdelem” Baronem. Walka będzie miała jednak bardzo nietypową formułę, a organizacja ogłosiła teraz dokładne zasady.

Każda runda starcia będzie miała inną formułę – MMA, K-1 lub boks. Kolejność formuł ma być losowana podczas zbliżającej się konferencji FAME 26. To na niej całe trio spotka się twarzą w twarz. Wszyscy mają sobie wiele do powiedzenia i wtedy też będzie okazja, by przedyskutowali te tematy.

Co ciekawe, każdy z zawodników będzie mógł atakować każdego przeciwnika. Prawdopodobnie podczas konferencji okaże się, czy będzie możliwość atakowania jednego rywala przez dwóch zawodników.

Kiedy gala FAME 26?

Gala FAME 26 odbędzie się już 12 lipca. Wydarzenie transmitowane będzie jedynie w systemie PPV na FAMEMMA.TV. Na gali zobaczymy wielu sportowców – m.in. Daniela Omielańczuka, Tomasza Sararę, Marcina Sianosa czy Mateusza „Don Diego” Kubiszyna.

Nie zabraknie także freak-fightowych gwiazd FAME – w tym Marcina Najmana, Michała „Boxdela” Barona, Denisa Labrygi czy Denisa „Bad Boya” Załęckiego.

Najważniejszym elementem gali będzie turniej FAME 26: GOLDEN TOURNAMENT. Ośmiu zawodników wagi ciężkiej zmierzy się o milion złotych w czystym złocie.