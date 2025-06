Mariusz Pudzianowski zaczepiony przez byłego rywala! Zapytał wprost o rewanż

To on zmierzy się z Don Diego na gali FAME! Szykuje się mocne starcie. "Pierwszy stopień do złota nie będzie łatwy"

W ostatnim czasie Mariusz Pudzianowski przeżywa trudny okres w federacji KSW. Były strongman nie wygrał żadnej walki od 2022 roku, wówczas okazał się lepszy od Michała Materli. Kolejne starcia to pasmo porażek "Pudziana". 48-latek najpierw przegrał z Mamedem Khalidovem, następnie musiał uznać wyższość Artura Szpilki. Jednak najbardziej mogła boleć Pudzianowskiego ostatnia walka z Eddiem Hallem. Anglik rozprawił się z legendarnym zawodnikiem KSW w zaledwie 30 sekund.

Jay Silva już wcześniej wspomniał o rewanżu

Jay Silva przed przegraną walką z Denisem Labrygą zwrócił się bezpośrednio w kierunku Pudzianowskiego w rozmowie z "Super Expressem".

- Moim marzeniem jest ponownie zmierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim i mam nadzieje, że kiedy dojdzie do tej walki. To jest marzenie, chciałbym, żeby to się zrealizowało. Mam ogromny szacunek do Mariusza. Jednak to on tutaj rozdaje karty. Jeśli będzie chciał, żeby się ta walka odbyła na FAME to tak się stanie. Pokonał mnie w uczciwej walce i chciałbym po prostu rewanżu - przekazał.

Jay Silva znowu to zrobił! Upomniał się o rewanż pod postem Mariusza Pudzianowskiego

Wówczas Pudzianowski zareagował na zaczepki byłego rywala w mediach społecznościowych.

- Obiecałem Ci rewanż i dotrzymuję słowa! Jestem już emeryt sportowy, mam 48 lat, ale tak, Jay! Teraz mam KSW 105 i walkę z Eddiem Hallem, ale jak poczekasz... Ty też młody nie jesteś ale damy radę, dawaj! - napisał 48-latek kilka miesięcy temu.

Tym razem pod jednym z postów "Pudziana" pojawił się komentarz Silvy. "Kiedy rewanż?? Jestem gotowa za 3 miesiące .." - można przeczytać.

Warto zaznaczyć, że walka pomiędzy Pudzianowskim i Silvą odbyła się w 2017 roku, wówczas górą był "Pudzian".