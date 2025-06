Roman Kosecki jasno o wyborze nowego selekcjonera! Wtedy ma zostać podjęta decyzja

Wielkimi krokami zbliża się czas decyzji, jakie musi podjąć Cezary Kulesza. Prezes PZPN po rezygnacji ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski - Michała Probierza musi wskazać jego następcę. Wydawało się, że najlepszym kandydatem na trenera "biało-czerwonych" jest Maciej Skorża, jednak sam poinformował, że nie zostawi drużyny, z którą jest związany kontraktem.

- Tak, to prawda. Polska federacja zwróciła się do mnie z taką propozycją. Nie ukrywam, że bycie trenerem reprezentacji Polski to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, ale w tej chwili są inne cele przede mną, inne zadania do wykonania - zaznaczył Skorża na konferencji.

Natomiast w ostatnim czasie Mateusz Borek wskazał, że na horyzoncie pojawił się nowy kandydat, który w przeszłości już był łączony z kadrą narodową.

- Prezes zmierza w stronę polską, ale pojawił się jeszcze jeden, bardzo ciekawy kandydat zagraniczny, który był już grany przy poprzednim rozdaniu. Mówię o Vladimirze Petkoviciu, który przez lata prowadził reprezentację Szwajcarii. W tej chwili trenuje Algierię, lecz chyba nie do końca pasuje mu życie w Afryce i chciałby wrócić do Europy - przekazał dziennikarz w jednym z programów "Kanału Sportowego".

ROMAN KOSECKI: Jutro są wybory i prawdopodobnie będzie ogłoszony nowy selekcjoner… 👀🇵🇱#CafeFutbol pic.twitter.com/vxSepdCRPM— Polsat Sport (@polsatsport) June 29, 2025

Roman Kosecki wprost o ogłoszeniu nowego trenera. "Spodziewałbym się dwóch fajnych decyzji"

Roman Kosecki w programie "Cafe Futbol" na antenach "Polsatu Sport" przekazał szokujące wieści w sprawie ważnych decyzji.

- Jutro są wybory i jutro prawdopodobnie będzie ogłoszony selekcjoner. Ja wierzę w to... NIESPODZIANKA! Mam nadzieję, bo uczestniczę w pewnych rzeczach, może nie tyle co uczestniczę, co podpowiadałem. Mam nadzieje, że jutro zostanie ogłoszony i zaprezentowany projekt domu reprezentacji [...] Chodzi o ośrodek polskiej reprezentacji - zaznaczył Kosecki.