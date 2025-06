Spis treści

Gorzko wybrzmiały słowa, że był to najlepszy mecz reprezentacji Polski od dekady, choć grali starsi panowie, którzy już zakończyli kariery wzmocnieni Kamilem Grosickim. To ciekawe, że zainteresowanie imprezami kulturalnymi i sportowymi z udziałem dinozaurów rośnie wraz z ich wiekiem. Umiejętności technicznych, zmysłu taktycznego na boisku i emisji głosu oraz dżwięku na scenie nie zapomina się nigdy. O muzykach The Rolling Stones mówi się nawet, że są przykładem iż używki nie każdemu szkodzą. Takie widowiska trzeba też profesjonalnie zorganizować. Udało się to z Ronaldinho na Stadionie Śląskim, ale w Gdańsku na Meczu Legend już niekoniecznie. Aby wyjąć, trzeba najpierw włożyć. W promocję, reklamę, medialność.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z pompą przyjął koszykarzy Legii po odzyskaniu przez nich mistrzostwa Polski po 56 latach. Wielkie gratulacje dla "Zielonych Kanonierów"! Przy okazji mer stolicy obiecał halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Sędziwy Torwar i dzielnicowe sale z trybunami składanymi jak klocki Lego to bubstytut obiektu komercyjnego, sportowy wyrób czekoladopodobny. Hurraoptymistów przestrzegam, że halę dla koszykarzy i stadion dla Polonii już dawno temu obiecała Hanna Gronkiewicz-Waltz, a jej następca obietnicę potwierdził. Przypomina to sytuację w dawnym Widzewie Łódż, gdy nie opłacani miesiącami piłkarze mówili o swoim szefie "nikt ci nie da tyle, ile prezes Pawelec obieca". Skutecznym lobbystą Legii jest europoseł Andrzej Halicki. Może uda mu się utwierdzić stołeczne władze w przekonaniu, że dla mającej mniej kibiców Polonii budować nie warto, a dla uwielbianej Legii jak najbardziej. Wybory samorządowe są dość często, a oddzielanie sportu od polityki to fikcja.

Redakcyjny kolega Dariusz Leśnikowski wywołał mnie do tablicy w relacji z "Ronaldinho Show" w Chorzowie przed tygodniem. Zgodnie z życzeniem melduję, że widowisko było przednie pod każdym względem. Imponowała frekwencja, znacznie przewyższająca tę w meczu kadry (jeszcze) Probierza z Mołdawią, ilość autentycznych gwiazd na murawie Stadionu Śląskiego, atmosfera.

Godne uznania zachowanie Dariusza Szpakowskiego w trakcie hymnu narodowego przed meczem reprezentacji przypomniało mi obozy sportowe dla młodych piłkarzy organizowane przez Stanisława Tymowicza, legendę płockiej Wisły i telewizyjnej akcji "Piłkarska kadra czeka". Każdy dzień rozpoczynał się od wciągnięcia flagi na maszt przy dżwiękach hymnu, potem sprzątano teren grabiami i rysowano linie na boiskach. Słynny satyryk Zenon Laskowik, z wykształcenia trener piłkarski po AWF, wspólnie z wychowankami sprzątał z boiska papierki po lodach i cukierkach zanim rozpoczął się mecz. Zawstydzał miejscowych, którzy się do niego dołączali. Wtedy wychowanie było w sporcie równie ważne jak trenowanie.

Dziś to pusty frazes, a odmowa gry w reprezentacji przynosi popularność. Obrońca Legii Jan Ziółkowski zażyczył sobie miejsca w pierwszym składzie młodzieżowej reprezentacji Polski, a gdy takiej gwarancji nie dostał, na mistrzostwa nie przyjechał. Czy z nim w składzie Polacy uniknęli by kompromitacji? Pewnie nie, ale z takim nastawieniem do życia nie wróżę Janowi kariery na miarę Żmudy, Gorgonia, Glika i innych wielkich defensorów. Prędzej dołączy do wychowanków Akademii Młodych Orłów, których zdaniem Zbigniewa Bońka zazdrościła nam cała Europa. Orły nie wzbiły się do lotu, skrzydła im opadły, tylko dzioby wciąż ostre. Szczególnie w gadaniu.

