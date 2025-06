Były kadrowicz z ostrą szpilą w PZPN. Słynna wypowiedź Kuleszy wraca

We wrześniu 2023 roku Kulesza gościł na antenie RMF FM, gdzie ujawnił kulisy wyjazdów kadry narodowej. – Jadą sponsorzy, jadą ich zaproszeni goście, jesteśmy my. Siadamy, kolacja zawsze jest 19, 20. Gdzieś z boku stoi wino, wódka, szampan czy piwo. Kto sobie, ile życzy. Ja sobie nie wyobrażam… Jak ktoś pana zaprosi, to co, siedzicie tak bez niczego? – mówił wówczas szef związku.

ZOBACZ TEŻ: Legendarny kadrowicz uderzył w PZPN. "Sytuacja jest żenująca, ale widać taka jest dziś nasza piłka"

Klich w dobrej formie poza boiskiem

Do tych słów postanowił nawiązać Klich. Inspiracją była analiza Jarosława Kolińskiego z Przeglądu Sportowego Onet, który opisał reformy wprowadzone przez angielską federację piłkarską, dzięki którym reprezentacja Anglii do lat 21 sięgnęła po mistrzostwo Europy. Dziennikarz podkreślił, że sukces był wynikiem wieloletniej pracy i konkretnych działań.

W dyskusję włączył się również Tomasz Urban z Eleven Sports, który napisał: „W tym czasie w PZPN po prostu działacze usiedli”. W odpowiedzi Klich nawiązał do słynnej już frazy Kuleszy, żartobliwie komentując: „Ale że tak bez niczego se usiedli?”. Ironiczny komentarz 41-krotnego reprezentanta Polski szybko zdobył popularność w sieci.

ZOBACZ TEŻ: Legia zapłaci fortunę za lot do Aktobe. Poznaliśmy szczegóły, wszystko już zaplanowane

Młodzieżówce nie poszło

Warto przypomnieć, że podczas gdy Anglicy triumfowali po emocjonującym finale z Niemcami (3:2 po dogrywce), reprezentacja Polski nie zdołała nawet wyjść z grupy. Biało-Czerwoni ponieśli trzy porażki: 1:2 z Gruzją, 0:5 z Portugalią oraz 1:4 z Francją.

Tak zmieniał się Cezary Kulesza [Zdjęcie]

JAN TOMASZEWSKI: Kadra przerosła Michała Probierza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.