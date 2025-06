Zbigniew Boniek zamieszał w sprawie nowego selekcjonera! Jednym wpisem rozpętał burzę

Po dymisji Michała Probierza wszyscy kibice w Polsce zastanawiają się nad jednym - kiedy poznamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski? Wszystko wskazuje na to, że najpóźniej do końca czerwca ta sprawa się wyjaśni. Ostatecznym punktem mogą być wybory w PZPN zaplanowane na poniedziałek, 30 czerwca, ale już kilka dni przed nimi w mediach powstał szum w sprawie nowego selekcjonera. Niektóre źródła są przekonane, że następcą Probierza zostanie Jerzy Brzęczek, jednak w grze pozostaje wciąż kilku innych kandydatów - chociażby Nenad Bjelica i Jan Urban. Jednak czy jest możliwe, że to żaden z nich będzie wyborem Cezarego Kuleszy? Pozwala w to wierzyć najnowszy wpis Zbigniewa Bońka.

Cezary Kulesza zszokuje wszystkich? To on może zastąpić Probierza po upadku rozmów ze Skorżą

Zbigniew Boniek ujawnił nowego selekcjonera reprezentacji?

W czasie, gdy wszystkie media w Polsce rozpisywały się o rosnących szansach Brzęczka, były prezes PZPN opublikował tajemniczy wpis na portalu X. Wystarczyły mu dwie litery, aby kompletnie namieszać na giełdzie faworytów.

"JM" - napisał w piątek Boniek. Internauci błyskawicznie odczytali to jako inicjały jednego z kandydatów na selekcjonera - Jacka Magiery. Były trener m.in. Legii Warszawa i Śląska Wrocław, a także młodzieżowej reprezentacji U-20, od kilku dni jest w gronie kandydatów do objęcia seniorskiej kadry, choć raczej za plecami Urbana, Brzęczka i Bjelicy. Czy Kulesza zdecyduje się na tak zaskakujący ruch?

Robert Lewandowski pojawił się w serialu Marvela! Fani byli zszokowani, gdy zobaczyli to na ekranie

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Kulesza lubi zaskakiwać

Byłoby to w stylu obecnego prezesa PZPN, który jest też jedynym kandydatem w nadchodzących wyborach i właściwie na pewno będzie piastował to stanowisko przez drugą kadencję. Wystarczy przypomnieć historię z początku 2022 roku, gdy po odejściu Paulo Sousy głównym faworytem do objęcia kadry był Adam Nawałka, ale na ostatniej prostej Kulesza zdecydował się na Czesława Michniewicza. Teraz Magierę można uznać za kandydata z drugiego szeregu, którego ewentualna nominacja z pewnością zaskoczyłaby sporą część środowiska, choć nie wszystkich.

"Jacek Magiera selekcjonerem reprezentacji Polski. Takie informacje dochodzą do mnie coraz częściej" - pisał już parę dni temu dziennikarz Marcin Torz, związany m.in. z Wrocławiem i tamtejszym Śląskiem. Jedno jest pewne - wybór nowego selekcjonera jest już naprawdę blisko.

JM— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 27, 2025