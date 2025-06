Iga Świątek walczy w turnieju WTA 500 w Bad Homburg i jest już w finale po zwycięstwie 6:1, 6:3 nad Jasmine Paolini. Nasza gwiazda fantastycznie serwowała, cały czas wywierała niesamowitą presję na rywalce. To pierwszy finał Igi Świątek od ponad roku. I pierwszy w karierze na trawie. Za awans do finału turnieju WTA w Bad Homburg Iga Świątek zarobiła już 101 tys. euro. Jeżeli wygra cały turniej, zarobi 164 tys. euro.

Iga Świątek w Bad Homburg przekroczyła granicę 300 zwycięstw w cyklu WTA. Potrzebowała na to 372 meczów. Jak wyliczył serwis OptaAce, ostatnią zawodniczką, która tak szybko przekroczyła tę granicę była legendarna Serena Williams - 300 zwycięstw w 359 meczach. - Szczerze mówiąc, nie było to moim celem. Nawet nie wiedziałam, że jestem blisko - skomentowała swój wyczyn Iga. - To wspaniała statystyka. Mimo, że wciąż jestem młoda, mam wrażenie, że jestem w tourze już od dawna. Te liczby pokazują, jak jestem regularna w osiąganiu dobrych wyników i jestem z tego dumna. Jako dziecko nie myślałam, że coś takiego będę w stanie osiągnąć - dodała Polka.

Iga Świątek ma nadzieję, że wreszcie odniesie sukcesy na trawie. Zresztą sam trener Wim Fissette, zaczynając współpracę z Polką, deklarował, że jej dobra gra na tej wymagającej nawierzchni i sukces na Wimbledonie będą jego ważnymi celami. - Iga ma potencjał, aby grać świetnie na każdej nawierzchni, w tym na trawie - mówił belgijski trener.

Ile Iga Świątek zarobiła w Bad Homburg?

Turniej WTA Bad Homburg 2025 PREMIE

1. runda - 10 190 euro

2. runda - 15 170 euro

1/4 finału - 27 940 euro

1/2 finału - 59 100 euro

finał - 101 000 euro

zwycięstwo - 164 000 euro

