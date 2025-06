Iga Świątek wreszcie zagra w finale! Polka pokonała Jasmine Paolini i powalczy o tytuł w turnieju WTA w Bad Homburg. To jej pierwszy w seniorskiej karierze finał na trawie i pierwszy finał w ogóle od ponad roku. Ostatni raz Iga Świątek zagrała w finale Roland Garros 2024 (6:4, 6:2 z Paolini). Potem nie udało jej się awansować do tej fazy turnieju. Aż do dzisiaj. dzięki zwycięstwu nad Paolini nasza gwiazda w rankingu WTA już na pewno awansuje z 8. na 4. miejsce.

Z kim gra Iga Świątek w finale WTA Bad Homburg?

Iga Świątek rywalkę w finale turnieju WTA w Bad Homburg pozna po drugim półfinale, w którym Jessica Pegula zagra z Lindą Noskovą. Ten mecz miał zacząć się po spotkaniu Świątek z Paolini. Iga Świątek w Bad Homburg przekroczyła granicę 300 zwycięstw w cyklu WTA. Potrzebowała na to 372 meczów. Jak wyliczył serwis OptaAce, ostatnią zawodniczką, która tak szybko przekroczyła tę granicę była legendarna Serena Williams - 300 zwycięstw w 359 meczach. - Szczerze mówiąc, nie było to moim celem. Nawet nie wiedziałam, że jestem blisko - skomentowała swój wyczyn Iga. - To wspaniała statystyka. Mimo, że wciąż jestem młoda, mam wrażenie, że jestem w tourze już od dawna. Te liczby pokazują, jak jestem regularna w osiąganiu dobrych wyników i jestem z tego dumna. Jako dziecko nie myślałam, że coś takiego będę w stanie osiągnąć - dodała Polka.

Kiedy finał WTA Bad Homburg? O której godzinie gra Iga Świątek?

Finał turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w sobotę 28 czerwca. Początek finału o godzinie 13.30. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport 2.

Wysoka forma Igi Świątek na trawie to świetna wiadomość przed Wimbledonem. Za nami losowanie drabinki. Iga Świątek w 1. rundzie zagra z Rosjanką Poliną Kudermietową (nr 63), młodszą siostrą Weroniki. 22-latka świetnie zaczęła sezon, ale ostatnio przegrywała mecz za meczem. W 2. rundzie Iga może wpaść na Amerykankę Caty McNally, swoją przyjaciółkę z czasów juniorskich, albo Brytyjkę Jodie Burrage, która na trawie potrafi być groźna. W 3. rundzie nasza najlepsza tenisistka może zagrać z... Danielle Collins albo Martą Kostiuk, a potencjalna rywalka w 4. rundzie to m.in. Jelena Rybakina.

