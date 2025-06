Milicić miał być w drafcie 2025

Milicić junior to syn trenera drużyny narodowej koszykarzy Igora Milicicia. Kadra w tym roku zagra w mistrzostwach Europy. Mierzący 206 cm 22-latek pokazał się w ubiegłym sezonie w USA, gdzie z powodzeniem występował w zespole Tennessee Volunteers, występującym w akademickich rozgrywkach NCAA. Uzyskiwał średnio 9,4 punktów, miał 6,7 zbiórek (najwięcej w drużynie) i 1,9 asysty na mecz. Jego zespół awansował do czołowej ósemki, ale przegrał z Houston Cougars 50:69 w finale Midwest Region i nie awansował do grona zespołów walczących o tytuł w turnieju Final Four. Polak umieszczany był przez analityków w gronie kandydatów do wyboru w tegorocznym drafcie, ale ostatecznie do niego nie trafił, na co wpłynęła również kontuzja kolana, doznana w trakcie G League Elite Camp w Chicago.

Jak donoszą media, nim Milicić junior trafi do NBA, Sixers, z którymi podpisał tzw. pokazową umowę, chcą go sprawdzić w Lidze Letniej, w której kluby wystawiają składy złożone m.in. z nowych nabytków.

Igor Milicić jr piątym Polakiem w NBA?

Gdyby Polak znalazł się w składzie drużyny z Filadelfii na kolejny sezon NBA, dołączyłby m.in. do wybranego w tym roku z numerem trzecim draftu trzy lata młodszego reprezentanta Bahamów Valdeza Edgecombe'a juniora, przeciwko któremu grał w zespole biało-czerwonych w ubiegłorocznym kwalifikacyjnym turnieju olimpijskim w Walencji.

Milicić ma szansę dołączenie do występującego od 2022 r. w San Antonio Spurs kolegi z reprezentacji Polski Jeremy'ego Sochana. Mógłby zostać piątym Polakiem, który trafił do NBA. Wcześniej w koszykarskiej lidze zawodowej występowali Cezary Trybański, Maciej Lampe i Marcin Gortat. Najdłużej, bo aż 12 sezonów, pozostał w NBA ten ostatni, koszykarz Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Gortat dotarł nawet z Orlando do finału ligi, ale tytułu nie zdobył.