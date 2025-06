Robert Lewandowski pojawił się w serialu Marvela! Fani byli zszokowani, gdy zobaczyli to na ekranie

Robert Lewandowski w serialu Marvela. Fani momentalnie to wychwycili

Robert Lewandowski obecnie poświęca czas przede wszystkim swojej rodzinie. Piłkarz przebywa na urlopie i nie musi się, póki co, przejmować ani grą w piłkę, ani rozprawami sądowymi. Jak się okazuje, w czasie wolnym polski piłkarz także mocno dba o swoją sylwetkę, czym w sieci pochwaliła się jego żona. Więcej dyskusji niż umięśnione ciało napastnika wywołał fakt, że ubrał on na siebie tylko obcisłe bokserki! Ale to nie jedyny powód, dla którego mówi się wciąż o Lewandowskim, choć prawie wszystkie rozgrywki się już zakończyły (trwają jeszcze tylko Klubowe Mistrzostwa Świata, na których Barcelona nie gra). Lewandowski pojawił się na krótką chwilę na koncercie online, zorganizowanym przez Quebonafide, a do tego jego imię i nazwisko wykorzystano... w serialu Marvela!

Niedawno w sieci można było coraz częściej znaleźć informację, że Robert Lewandowski pojawił się w serialu „Ironheart” z Uniwersum Marvela. Szybko jednak przekonujemy się, że nie chodzi wprost o polskiego piłkarza – nie zagrał on tam żadnej roli, ani nie udostępnił swojego wizerunku. Twórcy postanowili jednak wykorzystać imię i nazwisko, które jednoznacznie kojarzymy właśnie z polskim piłkarzem, choć oba są dość popularne w naszym kraju. Nie jest to też duża „rola”, ponieważ osoba o imieniu i nazwisku Robert Lewandowski pojawia się na krótką chwilę na liście... handlarzy bronią. Póki co wątek nie został bardziej rozwinięty i raczej się na to nie zanosi, ale ciekawostka rozprzestrzeniła się w sieci lotem błyskawicy.

