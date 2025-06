Zarzuty o rasizm podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Wielka afera po meczu Realu Madryt!

Co za doniesienia z Barcelony! Robert Lewandowski nie chce nowego kolegi?! Hansi Flick musi zdecydować

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec Gustavo Cabrala, piłkarza meksykańskiego CF Pachuca, w związku z zarzutami o zachowanie rasistowskie. Oskarżenia wobec 39-letniego Argentyńczyka wysunął niemiecki obrońca Realu Madryt, Antonio Rüdiger, podczas meczu obu drużyn w ramach rozgrywanego w USA turnieju.

Do incydentu doszło w końcówce spotkania, które "Królewscy" wygrali 3:1. Rüdiger miał poinformować sędziego o obraźliwym komentarzu o rasistowskim charakterze, jaki miał paść z ust Cabrala. Brazylijski arbiter Ramon Abatti, reagując na sygnał zawodnika, zastosował procedurę przewidzianą w protokole antyrasistowskim FIFA, symbolicznie krzyżując ręce na klatce piersiowej i na krótko przerywając grę.

– Stoimy murem za Tonim i zobaczymy, co się wydarzy. Protokół FIFA został uruchomiony i popieramy tę decyzję. Wierzymy słowom naszego zawodnika, zachowanie rywala było niedopuszczalne – skomentował po meczu trener Realu Madryt, Xabi Alonso.

Gustavo Cabral stanowczo zaprzecza, jakoby jego słowa miały charakter rasistowski. Jak wyjaśnił, wypowiedź, którą Rüdiger uznał za obraźliwą, była argentyńskim zwrotem używanym w emocjach. – Nie było w tym nic rasistowskiego. Nazwałem go "cholernym tchórzem" – to często używane określenie w Argentynie. To wszystko – powiedział Cabral, cytowany przez lokalne media. Według nich miał użyć wyrażenia „cagón de mierda”.

FIFA has confirmed that the organization’s disciplinary committee has opened proceedings against CF Pachuca player Gustavo Cabral after the Argentine was accused of racially abusing the Real Madrid defender Antonio Rudiger during Sunday’s Club World Cup group stage fixture.… pic.twitter.com/5f1iXTndQA— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 25, 2025

KMŚ: Real Madryt prowadzi w swojej grupie

FIFA potwierdziła, że zapoznała się z raportem sędziego i materiałami meczowymi, a sprawie nadano oficjalny bieg. Postępowanie toczy się zgodnie z obowiązującymi przepisami dyscyplinarnymi i antydyskryminacyjnymi organizacji.

Po dwóch kolejkach Real Madryt z dorobkiem czterech punktów prowadzi w grupie H i wciąż walczy o awans do fazy pucharowej. W ostatnim meczu zmierzy się z RB Salzburg, który również zgromadził cztery punkty. CF Pachuca zamyka tabelę bez punktów i zagra z Al-Hilal.