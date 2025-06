Szokująca decyzja we Francji! Awansowali do Ligi Europy, zostali zdegradowani do Ligue 2!

Chwilę temu w ćwierćfinale Ligi Europy, zostali zdegradowani do drugiej ligi!

Olympique Lyon to jeden z najpopularniejszych najbardziej zasłużonych klubów we Francji. Z 7 mistrzostwami kraju plasują się na 6. miejscu w historii najważniejszych rozgrywek we Francji, a biorąc pod uwagę tylko XXI wiek, to lepsze od Lyonu było tylko PSG. Co więcej, nikt wcześniej nie dokonał tego, co Olympique, które swoje wszystkie siedem tytułów wygrało... jeden po drugim – od 2002 do 2008 roku. Do tego mogą pochwalić się pięcioma Pucharami Francji oraz ośmioma Superpucharami. Lyon godnie reprezentował też Francję w europejskich pucharach, w 1997 roku zdobywając Puchar Intertoto, ale też dobrze radził sobie w ostatnich latach – jeszcze w 2020 roku docierał do półfinału Ligi Mistrzów, a w rozgrywkach 2023/24 oraz 2024/25 docierali do ćwierćfinału Ligi Europy.

W rozgrywkach ligowych w sezonie 2024/25 Olympique Lyon zajął we francuskiej Ligue 1 6. miejsce, co daje im prawo do występu w fazie ligowej Ligi Europy. Dlatego też informacja, jaka właśnie pojawiła się w mediach, może być dla wielu kibiców szokująca – Olympique Lyon został właśnie zdegradowany do drugiej ligi! Warto jednak zauważyć, że dla osób bliżej śledzących francuskie rozgrywki, nie jest to kompletnym zaskoczeniem, bo pierwsze ostrzeżenia Olympique Lyon dostał już zimą. Powodem tego są gigantyczne długi francuskiego klubu, które mają sięgać aż 500 milionów euro! – Nasza sytuacja znacznie się poprawiła. Znacznie obniżyliśmy nasze wydatki, pensje zawodników i stare kontrakty są rozwiązywane. Pod względem rentowności na przyszły rok jesteśmy całkiem spokojni – mówił właściciel klubu John Textor, cytowany przez "RMC Sport". Jak widać, starania te były niewystarczające, choć klub ma jeszcze możliwość odwołania.

