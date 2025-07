Marcin Matkowski o sile Igi Świątek. Tak określił jej triumf w Wimbledonie

Spis treści

To był finał, który przejdzie do historii tenisa. Iga Świątek dokonała czegoś, co wydawało się niemożliwe, wygrywając Wimbledon i to w jakim stylu! Polka w decydującym meczu nie dała absolutnie żadnych szans Amandzie Anisimovej, pokonując ją 6:0, 6:0. Występ Polki na londyńskich kortach zaimponował całemu sportowemu światu, w tym ekspertom. Swojego podziwu nie krył były znakomity deblista i olimpijczyk, Marcin Matkowski.

Niesamowite czego dokonała Iga Świątek! Sportowy świat w szoku, Polacy pękają z dumy!

Matkowski o deklasacji. "Jestem zaskoczony"

Były tenisista, komentując finałowe spotkanie, nie szukał innych słów niż te, które najlepiej oddają obraz meczu. Zwrócił uwagę na skalę zwycięstwa, która nawet dla niego była ogromnym zaskoczeniem, zwłaszcza na trawiastej nawierzchni, która do tej pory była uznawana za najsłabszą stronę Igi Świątek.

– To była deklasacja – powiedział Marcin Matkowski, cytowany przez PAP. – Takie rzeczy nie zdarzają się w tenisie na najwyższym poziomie. Jestem zaskoczony tym, co robiła Iga w Wimbledonie. Nie liczyłem na to, że przełamie się akurat na trawie. Jestem pełen podziwu – dodał.

Daria Abramowicz błyszczała na Balu Mistrzów Wimbledonu obok Igi Świątek! Co za kreacja

Iga Świątek w niewiarygodnym stylu wygrała Wimbledon! W wielkim finale Polka rozbiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Ten historyczny wyczyn skomentował były czołowy deblista, Marcin Matkowski. W rozmowie z PAP ekspert wprost mówi o deklasacji i przyznaje, że jest pełen podziwu dla mentalnej siły liderki rankingu, która triumfowała na najmniej lubianej przez siebie nawierzchni.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Kluczem była sfera mentalna

Marcin Matkowski przeanalizował również, co stało za tak spektakularnym sukcesem Polki. Według niego kluczową rolę odegrała psychika i nastawienie liderki światowego rankingu. To właśnie głowa pozwoliła jej wejść na poziom, który dla rywalek był absolutnie nieosiągalny.

– Turniej wygrała w sferze mentalnej – tłumaczył Matkowski, cytowany przez PAP. – Widać było u niej skupienie i radość z gry. Sam tenis w tym turnieju był po prostu dobry – komplementował.

Iga Świątek tańczyła z Jannikiem Sinnerem na Balu Mistrzów Wimbledonu! Wyglądała przepięknie!

Wygrane budowały pozytywne nastawienie

Ekspert zwrócił także uwagę na elementy czysto techniczne, które w grze Świątek funkcjonowały bez zarzutu. Połączenie siły mentalnej z doskonałym warsztatem tenisowym dało mieszankę wybuchową.

– Dobry serwis, dobre returny, umiejętność poruszania się na korcie – zachwycał się Matkowski, cytowany przez PAP. – Ale w porównaniu z turniejami na kortach ziemnych zauważalny był inny język ciała. To także kwestia wygrywania kolejnych meczów. To też budowało jej pozytywne nastawienie – stwierdził Matkowski.

Belinda Bencic naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Tak Szwajcarka podsumowała mecz

Sonda Czy Iga Świątek odzyska pozycję liderki WTA w 2025 roku? Tak Nie