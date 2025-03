Wiemy, o której gra Iga Światek dzisiaj z Dajaną Jastremską w Indian Wells! Świetne wieści dla kibiców!

Iga Świątek dzisiaj zagra kolejny mecz w Indian Wells, a jej rywalką w 3. rundzie będzie Dajan Jastremska. Ukrainka w imponującym stylu pokonała 6:3, 6:1 Tunezyjkę Ons Jabeur. Świątek i Jastremska zmierzyły się niedawno w Dubaju. Polka pokonała wtedy Ukrainkę 7:5, 6:0. Jastremka gra bardzo agresywny tenis, dużo ryzykuje, polując na uderzenia kończące. Kiedy złapie rytm gry, potrafi być bardzo niebezpieczna.

Iga Świątek awans do 3. rundy Indian Wells wywalczyła po zwycięstwie 6:2, 6:0 nad Francuzką Caroline Garcią. Polka rok temu wygrała ten turniej, ogrywając w finale 6:4, 6:0 Greczynkę Marię Sakkari. Wcześniej podbiła Kalifornię w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Jak na nawierzchnię twardą korty były tam dość wolne, a kozioł piłki wysoki, a Polka lubi takie warunki. Teraz jednak w Indian Wells wybudowano nowe korty, które mają być szybsze, podobne do tych na US Open. - Szczerze mówiąc, nie czuję dużej różnicy - powiedziała po pierwszych treningach w Indian Wells Iga Świątek. - Przyjeżdżamy tu po roku gry na różnych nawierzchniach. Wszyscy powtarzają, że jest trochę inaczej, ale nie wiem, czy to nie jest gdzieś z tyłu głowy, bo tyle się o tym mówi. Mi te nowe korty nie przeszkadzają. Musimy się przyzwyczajać do warunków co tydzień, więc staram się nie myśleć o tym za dużo. Po prostu wyjdę na kort i zagram - stwierdziła Iga.

O której gra Iga Świątek z Jastremką w 3. rundzie Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Dajana Jastremska w 3. rundzie Indian Wells zostanie rozegrany w niedzielę 9 marca 2025. Początek meczu Świątek - Jastremska o godzinie 19 polskiego czasu. W Kalifornii będzie wtedy godz. 11, a w noc z soboty na niedzielę zmieniają tam czas z zimowego na letni, więc różnica między LA a Polską zmaleje z 9 do 8 godz. Transmisje TV z turnieju WTA w Indian Wells (kobiety) na Canal+ Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie