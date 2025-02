Iga Świątek – Dajana Jastremska relacja NA ŻYWO i wynik meczu w WTA Dubaj 2025

Na żywo WTA 1000 Dubaj: Iga Świątek - Dajana Jastremska Dzień dobry! Zapraszamy na relację na żywo z meczu Iga Świątek - Dajana Jastremska w 3. rundzie turnieju WTA Dubaj 2025. Będzie to drugi mecz na korcie centralnym od godziny 8:00. Bądźcie z nami!

Świątek - Jastremska relacja LIVE z turnieju WTA 1000 Dubaj

Iga Świątek z pewnością chce szybko wyrzucić z głowy wydarzenia z turnieju WTA w Dosze, gdzie przegrała w półfinale z Jeleną Ostapenko. Wygląda na to, że Polka zdołała to zrobić, a przynajmniej tak to wyglądało w pierwszym meczu w turnieju WTA Dubaj 2025. W nim wiceliderka rankingu rozbiła w Wiktorię Azarenkę (WTA 34.) 6:0, 6:2 i pewnie awansowała do 3. rundy. W niej jej rywalką będzie Dajana Jastremska (WTA 48.). Ukrainka to z pewnością niezwykle interesująca zawodniczka – nie należy do światowej ścisłej czołówki, ale nie raz do niej już pukała i zdaje się być w niezłej formie.

Jastremska w turnieju WTA Dubaj 2025 pokonała w pierwszej rundzie... Magdę Linette (WTA 37.) 6:3, 7:5. W drugiej rundzie 24-latka zmierzyła się z kolejną wyżej notowaną zawodniczką, Anastazją Potapową (WTA 33.) i znów okazała się lepsza, wygrywając nawet jeszcze bardziej przekonująco, bo 6:2, 6:3. Czy Iga Świątek powinna obawiać się Jastremskiej? To z pewnością ciekawa zawodniczka, ale trudno spodziewać się tu większych kłopotów naszej mistrzyni. Trudno wnioskować też coś po ich dotychczasowej historii gier, ponieważ zmierzyły się tylko raz i to bardzo dawno - w 2019 roku w Fed Cup. Wówczas lepsza była Jastremska 7:6(2), 6:4.

Jastremska ogólnie notuje dobry początek sezonu. W Australian Open dotarła do 3. rundy, gdzie przegrała z Rybakiną. Później dotarła do finału w Linzu, który przegrała w starciu z Aleksandrową. Rok temu jeszcze bardziej imponowała, docierając do półfinału Australian Open. Wciąż jednak nie potrafi nawiązać do lat 2018-2019, gdy wygrała trzy turnieje rangi WTA 250. Najwyżej w rankingu była natomiast w 2020 roku, gdy zajmowała 21. miejsce.