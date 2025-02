Kiedy gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Dubaj Z kim i o której godzinie kolejny mecz w 1/4 finału?

Rywalka Igi Świątek to prawdziwa piękność! Od zdjęć Dajany Jastremskiej robi się gorąco jak w saunie

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Dubaju, do którego awansowała, pokonując Dajanę Jastremską. Po występie w Katarze Polka kontynuuje występy na Bliskim Wschodzie i ten moment w sezonie jest z pewnością bardzo wymagający. - Mam stąd dobre wspomnienia i cieszę się, że tu jestem - mówiła Iga Świątek po przylocie do Dubaju. Czterokrotna mistrzyni Roland Garros jeszcze nigdy nie wygrała tego turnieju. Najbliżej szczęścia była dwa lata temu, ale w finale przeziębioną i zmęczoną już Polkę zatrzymała Czeszka Barbora Krejcikova (4:6, 2:6). Rok temu wyczerpana Iga doszła do półfinału, w którym uległa (4:6, 4:6) Rosjance Annie Kalinskiej. Potem w programie "Cztery pory Igi" w Canal+ zdradziła, że... była zakażona koronawirisem. W jeszcze wcześniejszych edycjach turnieju w Dubaju Iga Świątek odpadała bardzo szybko - w 2022 r. uległa 6:4, 1:6, 6:7 Jelenie Ostapenko w 1/8 finału (ostatnia porażka przed słynną serią 37 zwycięstw), a w 2021 r. przegrała 0:6, 4:6 z Garbinie Muguruzą, również w 1/8 finału.

Z kim gra Iga Świątek w ćwierćfinale WTA w Dubaju? Polka czeka na rywalkę

Iga Świątek rywalkę w 1/4 finału turnieju WTA w Dubaju pozna dzisiaj nieco później. Z powodu opóźnień wywołanych przez długie opady deszcze sporo meczów poprzekładano z wtorku na środę. Dlatego niektóre tenisistki będą musiały zagrać dzisiaj po dwa spotkania. Dotyczy to również potencjalnych rywalek Igi Świątek w ćwierćfinale. Polka miała szczęście, że jej wtorkowe spotkanie z Wiktorią Azarenką (6:0, 6:2) udało się dokończyć. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Dubaju zagra z Mirrą Andriejewą (Rosja) lub Peyton Stearns (USA).

Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale WTA w Dubaju? O której godzinie mecz?

Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału turnieju WTA w Dubaju zagra w czwartek 20 lutego, a rywalkę pozna wkrótce. Czekamy na plan dnia i godzinę meczu Igi Świątek w ćwierćfinale. Transmisje TV z turnieju WTA w Dubaju na antenie Canal+ Sport 2.

