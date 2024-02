Iga Świątek - Anna Kalinska Relacja NA ŻYWO Półfinał WTA Dubaj Świątek - Kalinska WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Co za zdjęcia!

Odśwież relację

Iga Świątek gra z Anną Kalinską w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Zajmująca 40. miejsce w rankingu Rosjanka sprawiła dużą niespodziankę. We wczorajszym ćwierćfinale mimo problemów z plecami pokonała 2:6, 6:4, 6:2 Amerykankę Coco Gauff, mistrzynię US Open i trzecią rakietę świata. - Nigdy wcześniej z nią nie grałam, więc muszę się przygotować taktycznie, ale trenowałyśmy razem - mówi Iga Świątek, która awans do półfinału wywalczyła po zwycięstwie 6:3, 6:2 nad Chinką Qinwen Zheng. Liderka rankingu WTA po triumfie w Dausze wygrywa kolejne mecze i jest blisko zwycięstwa w drugim turnieju w Zatoce Perskiej.

Iga Świątek - Kalinska Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu Półfinał WTA Dubaj 2024

Iga Świątek i Anna Kalinska w Dubaju grają ze sobą po raz pierwszy. Rosjanka z Moskwy ma 25 lat i 175 cm wzrostu. W tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze. W Australian Open Kalinska doszła aż do ćwierćfinału, w którym uległa w trzech setach Qinwen Zheng (7:6, 3:6, 1:6). Do głównej drabinki turnieju WTA 1000 w Dubaju przebiła się w kwalifikacjach. Potem ogrywała kolejne mocne rywalki. W 1/8 finału pokonała 6:4, 7:5 Jelenę Ostapenko, łotewską zmorę Igi Świątek. - Nie dziwię się, że Iga Świątek jest numerem 1, bo psychicznie jest super silna, a fizycznie jest super sprawna – powiedziała Kalinska o Świątek. - Muszę być gotowa i zobaczę, co da się zrobić - dodała Rosjanka.

Świątek - Kalinska WYNIK NA ŻYWO Relacja live z półfinału WTA w Dubaju

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w 1/2 finału turnieju WTA w Dubaju zostanie rozegrany w piątek 23 lutego. Początek półfinał Iga Świątek - Anna Kalinska w Dubaju po godzinie 16 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Kalinska w turnieju WTA w Dubaju.