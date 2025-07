Poruszające słowa Gikiewicza po śmierci Diogo Joty. To przekaz do fanów Widzewa

Powrót do Ekstraklasy!

Spis treści

Lukas Podolski wciąż zainteresowany kupnem Górnika

Z końcem czerwca – dotrzymując wcześniej wyznaczonych przez Urząd Miasta terminów - LP Holding GmbH, za którym stoi mistrz świata, złożył wstępną ofertę kupna spółki. Poinformował o tym w mediach społecznościowych sam Lukas Podolski.

„Dużo szumu jest ostatnio wokół procesu prywatyzacji. Chcę się do tego odnieść. 30 czerwca złożyłem ofertę i zrobiłem to w wyznaczonym terminie. Teraz będę szykował się na negocjacje i wypełnienie kolejnych punktów z harmonogramu…” - napisał mistrz świata na platformie X.

„Nie będziemy uczestniczyć w ostatecznym procesie ofertowym” - decyzja ostateczna

Drugi z zainteresowanych podmiotów, czyli konsorcjum firm Zarys-Tabapol, poprosił o przedłużenie do 10 lipca terminu złożenia własnej oferty wstępnej. Jednak jeszcze przed upływem tego terminu do zabrzańskiego ratusza wpłynęła informacja o wycofaniu się konsorcjum z walki o udziały w klubie.

„Po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności faktycznych oraz dostępnych informacji wspólnie podjęliśmy decyzję, że nie będziemy uczestniczyć w ostatecznym procesie ofertowym” – zakomunikowali przedstawiciele firm w piśmie złożonym na ręce Ewy Weber, pełniącej – w oczekiwaniu na wybory prezydenckie (10 sierpnia) rolę komisarza, która zacytowała ów dokument na briefingu prasowym. „Górnik pozostaje w naszych sercach, mamy zamiar utrzymać nasze wsparcie na poziomie sponsorskim oraz współpracę na innych płaszczyznach” – napisano.

Kiedy Podolski może zostać właścicielem Górnika? Jest terminarz działań

Oznacza to, że już tylko wspomniany LP Holding GmbH pozostał podmiotem zainteresowanym kupnem udziałów w Górniku. - 11 lipca zespół zajmujący się tematem prywatyzacji dokona otwarcia oferty złożonej przez pana Podolskiego. Potem rozpoczną się negocjacje. Jesteśmy na nie dostępni w terminach, w których pan Podolski będzie dostępny – powiedziała Ewa Weber.

Według wstępnego harmonogramu, zamknięcie negocjacji powinno nastąpić do 31 sierpnia. - Wobec faktu, że pozostał już tylko jeden zainteresowany, być może uda się tego dokonać wcześniej – dodała komisarz. Ten sam przyjęty wcześniej harmonogram przewiduje, że wybór – a w tym przypadku trzeba by napisać: „akceptacja” – ostatecznej oferty nastąpi do 15 września. W ciągu kolejnych dwóch tygodni rada miejska miałaby wyrazić zgodę na zbycie akcji Górnika.

Komisarz Zabrza: „Miasto powinno iść w stronę zbycia udziałów w Górniku”

Ewa Weber, która jest jednym z kandydatów w zbliżających się wyborach prezydenta Zabrza, zadeklarowała, że niezależnie od przebiegu obecnego procesu, jest zdecydowanym zwolennikiem prywatyzacji klubu. - Miasto powinno iść w stronę zbycia udziałów w Górniku. Jeśli obecny proces nie zakończy się zmianą właścicielską, ponowimy go – zapowiedziała.

Rozmowa z Marcinem Animuckim, prezesem Ekstraklasa S.A. | 2025-01-29 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Lukas Podolski powinien po zakończeniu kariery boiskowej zostać prezesem Górnika? Tak, jego pozycja w światowym futbolu bardzo przysłużyłaby się klubowi Nie, byli piłkarze nie najlepiej sprawdzają się w takiej roli Dla losów Górnika kompletnie nie ma znaczenia, kto jest prezesem

Lukas Podolski i jego barwy: FC Köln, Górnik Zabrze, reprezentacja Niemiec