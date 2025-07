i Autor: Cyfra Sport/ Archiwum prywatne Arkadiusz Reca

Powrót do Ekstraklasy!

Hit transferowy Lecha Poznań! Sięgają po reprezentanta Polski!

Lech Poznań zbroi się przed walką o awans do Ligi Mistrzów! Według informacji dziennikarza Tomasza Włodarczyka, "Kolejorz" jest o krok od dopięcia kolejnego transferu. Tym razem mowa o Arkadiuszu Recy. Dla 15-krotnego reprezentanta Polski byłby to powrót do Ekstraklasy po siedmiu latach spędzonych we Włoszech.