Ale gwiazdozbiór!

Natalia Bukowiecka i Piotr Lisek ogłosili to razem. Kibice oszaleją, to aż nie do uwierzenia!

Kapitanowie reprezentacji Polski Natalia Bukowiecka i Piotr Lisek ogłosili kolejnych lekkoatletów, którzy 16 sierpnia wystąpią w Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej. Zawody odbędą się w ramach Diamentowej Ligi. Faith Kipyegon, Femke Bol, Karsten Warholm to tylko niektóre z nowych gwiazd, które potwierdzono.