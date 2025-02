– Nie wiem czy dobrze zrobiłam, teraz się zastanawiam – mówiła Bukowiecka w TVP Sport tuż po biegu. – Nie chcę się rozklejać... – dodała i do oczy napłynęły jej łzy. – Te ostatnie tygodnie były dla mnie megaciężkie. Cały czas czekałam od badania do badania, czy będę mogła wystartować. Ciężko mi było się zebrać psychicznie na ten start. Wiedziałam, że nie jestem gotowa mentalnie. Pewnie nie pojadę na mistrzostwa Europy, bo muszę dojść do siebie, a na razie jest mi ciężko i chyba będzie lepiej już odpuścić i zacząć powoli na nowo się zbierać – podsumowała, pocieszana przez koleżankę z bieżni.